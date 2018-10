Známa americká herečka prezradila tajomstvo jej úspechu: Pomohli mi odborníci

LOS ANGELES - Americkej herečke a modelke Chloë Grace Moretz pomohla s hereckou kariérou aj terapia. Dvadsaťjedenročná rodáčka z Atlanty to uviedla v rozhovore pre magazín The Hollywood Reporter s tým, že terapia je pre ňu dôležitá nielen ako pre človeka, ale najmä ako pre herečku.

Podľa mladej umelkyne by mal každý mať človeka, ktorému sa môže zveriť. „Myslím, že by sme vždy mali mať niekoho, s kým sa môžeme porozprávať, či je to terapeut alebo nie,“ povedala. Moretz sa v tomto prípade skôr prikláňa k terapeutovi, vďaka ktorému podľa vlastných slov nadobudne širokú škálu emócií.

„Pomáha to pri riešení každodenných problémov, ale tiež to pomáha uvedomiť si, že vaše problémy nie sú jedinečné. Keď zistíte, že vaše problémy sú úprimne tak nejako všeobecné, je to duševne povznášajúce. A uvedomíte si, že nie ste takí výnimoční, čo je podľa mňa naozaj super,“ uviedla herečka.

Zároveň priblížila, ako jej terapeutka pomohla uvedomiť si bežnosť jej problémov. „Povedala som jej 'Môj bože. Mám všetky tieto problémy, všetko len ja.’ Ona odpovedala 'Nie si to len ty, každý rieši tieto problémy, ktoré sú v skutočnosti veľmi bežné, a je to v poriadku a ty budeš fajn.’ To je najlepšie,“ dodala.

Chloë Grace Moretz odštartovala kariéru už ako sedemročná. Účinkovala napríklad v snímkach 3:15 zomrieš! (2005), Izba číslo 6 (2006), 500 dní so Summer (2009), Kick-Ass (2010), Let Me In (2010), Denník slabocha (2010), Hugo a jeho veľký objav (2011), Temné tiene (2012), Kick-Ass 2 (2013), Carrie (2013), Laggies (2014), Zostaň so mnou (2014), Sils Maria (2014), Equalizer (2014), Temné miesta (2015), Susedia na odstrel 2 (2016), Piata vlna (2016) či Prevýchova Cameron Postovej (2018). Na konte má napríklad štyri MTV Movie Awards či dve ceny People's Choice Awards.