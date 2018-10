Nová frajerka Tomáša Tatara: Nahradil ňou Slaninkovú... Zviedla ho týmto telom?!

Tomáš Tatar sa už tým, že je v jeho živote iná žena, netají.

Zdroj: Instagram

MONTREAL/BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo verejnosť prekvapila informácia o rozchode nášho úspešného hokejistu Tomáša Tatara (27) a bývalej missky Lucie Slaninkovej (27). Ich vzťah navonok pôsobil veľmi idylicky, o to viac fanúšikov informácia o tom, že išli od seba, prekvapila. A útočník má za svoju krásnu ex už aj náhradu - spoločnou fotkou sa pochválil na sociálnej sieti Instagram. Zviedla ho tajomná Veronika týmto telom?!