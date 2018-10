Dara Rolins otvorene o Rytmusovi: Hrablo mu... Je to jeho voľba!

Odkedy šli od seba a Rytmus sa dal dokopy s moderátorkou Jasminou Alagič, ich bývalý vzťah je stále na pretrase. Raper začal dokonca podnikať kroky, ktoré by zamrzeli nejednu ženu. Aj napriek tomu, že sa rozišli v dobrom a obaja tvrdili, že ostanú priateľmi, Patrikovo konanie môže prísť niekomu vskutku detinské.

Kedysi tvorili pár, dnes Rytmus maže všetky spomienky. Zdroj: Jan Zemiar

Kým so svojou aktuálnou partnerkou Jasminou zásobujú Instagram spoločnými fotkami, videami a príbehmi, tie s Darou postupne vymazáva. Najprv šli preč zamilované zábery, potom odstránil fotku, ktorou dali svetu na známosť, že sa rozišli a teraz dokonca vymazal aj lovesong 8. október, ktorý zložil pre blondínku v čase, keď bol do nej po uši zbláznený. Aj keď tvrdí, že spomienky si uchováva v pamäti, jeho ex to dosť prekvapilo.

Daru Patrikove kroky zamrzia, no dokáže sa nad to povzniesť. Zdroj: Vlado Anjel

Slovenku žijúcu v Prahe tieto kroky rozhodne mrzia a je jej Patrikových rozhodnutí ľúto. Stavia sa k tomu statočne, no aj napriek tomu si myslí o bývalom svoje: „Od začiatku mu nový vzťah prajem. A to, že z toho Patrikovi možno trošku hrablo a že má pocit, že musí vymazať a zabudnúť všetko, čo sa stalo predtým, to je iná vec. Priznám sa, že v jeden moment ma to aj zamrzelo. Prišlo mi to zbytočné, ale na druhej strane, nádych, výdych. Je to jeho voľba, jeho cesta, jeho vzťah. A pokiaľ má pocit, že práve toto potrebuje, tak nech do toho ide,“ povedala Dara pre portál super.cz.

Len nedávno krstila svoj tretí diár Rok podľa Dary. Zdroj: Jan Zemiar ​