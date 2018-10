Macatá Pawlowská v bikinách: Ejha, to sú ale krivky!

Nie je žiadnym tajomstvom, že k spisovateľke Haline Pawlowskej už tak nejako patria kilá navyše. Aj ona sama si z toho dokáže vystreliť, čo dokázala aj v relácii Nikto nie je dokonalý, kde bola spolu s Máriom Kulym Kollárom hosťom moderátorov Mariána Čekovského a Martina Dejdara.

V zábavnej relácii sa spolu ako hostia stretli Mário Kuly Kollár a Halina Pawlowská. Zdroj: TV JOJ

Už tradične sa záver relácie vždy nesie v duchu obdarúvania. Ani táto epizóda nie je výnimkou a Češka aj líder skupiny Desmod dostali darček, ktorý sa podľa produkcie k nim hodí a zároveň v sebe nesie aj dávku humoru.

Kým Kuly, ktorého si ešte stále veľa ľudí spája kvôli jeho priezvisku s multioteckom Borisom Kollárom, dostal tabuľku s jasným vysvetlením, že nie je Borisov syn, Pawlowská dostala rovno bikiny! Halina si ich vyskúšala a ukázala krivky. Prezliekať sa v štúdiu však nemusela. Dostala maketu sexi kočky v žltých plavkách.

Čekovský ju odviedol z kresla na pódium, kde jej kázal chvíľku počkať, kým všetko nainštaluje so slovami: „Dúfam, že to bude vaša veľkosť.“ Halina spočiatku nevedela, čo si „skúša“, no keď sa v modeli predviedol Marián, len súhlasne pokývala hlavou a luskla prstami na znak toho, že Čekymu by to zrejme pristalo.

Halina sa Zdroj: TV JOJ