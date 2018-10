VIDEO Adela vykoľajila suverénneho Rytmusa: Zahanbený po jej otázke očervenel a ONEMEL!

BRATISLAVA - V piatok večer si ostrieľaná moderátorka Adela Vinczeová (37) pozvala do svojej talkshow Trochu inak slovenskú topku na scéne rapu, Patrika Vrbovského (41). Inak suverénneho Rytmusa dostala do úzkych jedinou otázkou natoľko, že sa nezmohol na slovo!

Keď prijal Adeline pozvanie do Trochu inak, toto určite nečakal ani v najdivokejšom sne. Profesionálka vo svojom fachu má vždy trefné poznámky, dokáže pohotovo reagovať na hostí, a to sa jej podarilo aj pri slovenskom raperovi. Dokonca natoľko, že stratil reč a očervenel.

VIDEO: Pozrite si, ako Adela Vinczeová vykoľajila Rytmusa v talkšou Trochu inak

Hneď na začiatku si vymenili zdvorilostné frázy o tom, že si jeden druhého vážia a navzájom sa rešpektujú. Potom Adela vytiahla fakt, že kedysi si s Rytmusom písali. „My sme sa nikdy nejako nerozprávali. Mali sme obdobie, keď sme si smskovali, ale to som už začala randiť s mojím mužom. A tam sa to potom celé nejak rozpadlo,” vyrukovala s nečakaným priznaním moderátorka, na čo Patrik reagoval len smiechom.

Patrik Rytmus Vrbovský bol hosťom v talkšou Adely Banášovej - Trochu inak. Zdroj: RTVS Trochu inak

Položila mu však aj otázku na telo. „Myslíš, že tam inak bola šanca nejaká? Nie, že?” opýtala sa, no raper sa nenechal vykoľajiť a pohotovo odpovedal: „Mhm, vôbec, absolútne vôbec som... A ty si to tak brala?”

Vinczeová to uhrala na pubertiačku prichytenú pri klamstve, a to typickými frázami ako dlhé „Nieeee” a otázkou „Čo si?” Úder však vrátila a svojou ďalšou otázkou speváka zaskočila natoľko, že sa nezmohol na slovo. „A, teoreticky, ty by si so mnou akože niekedy chodil? Za nejakých okolností? Ale nie také, že jediná žena na svete alebo tak,” opýtala sa na rovinu.

Pri Adelinej otázke, či by s ňou teoreticky chodil, stratil raper reč. Zdroj: RTVS Trochu inak

Toto už člen skupiny Kontrafakt tak rýchlo nerozdýchal a nevedel nájsť tie správne slová, ako odpovedať. Zahanbene očervenel, nafúkol líca, vypúlil oči a rozhodil rukami. Suverénny štyridsiatnik bol tak zahnaný do úzkych, čo sa mu naozaj často nestáva.