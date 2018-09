Módne (s)hity z BMD: Elegantná Ficová, femme fatale Skoncová a... Toto patrí na PORNO festival!

BRATISLAVA - V pondelok v bratislavskom Vlčom hrdle odštartovali prehliadky v rámci Bratislavských módnych dní. Tie si nenechalo ujsť obrovské množstvo známych tvárí. Aj nejaké tie neznáme, no o to extravagantnejšie. Na ich outfity si odborným okom posvietila módna stajlistka Andrea Ziegler. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom!

Gabriela Drobová, riaditeľka módnej televízie Fashion Tv

Ružová jej pristane. Zaujímavé šaty. Mužské prvky v ženskej móde budú vždy sexi. Nie som si istá tou dĺžkou, o kúsok viac by to bolo lepšie. Skvele zvolený mejkap a účes.

Zdroj: Jan Zemiar

Alex Wortex, blogerka

Ak chcela zaujať, určite sa jej to podarilo. Toto už nie je ani vulgárne. Toto patrí na porno festival. Ako som už viackrát spomínala, móda je tiež neverbálna komunikácia. A pre mňa je toto veľmi primitívny odkaz. Treba sa tiež zladiť s príležitosťou. Napriek tomu, že ide o módny event, a teda o väčšiu možnosť s módou experimentovať, mala by ostať určitá estetickosť a vkus.

Zdroj: Jan Zemiar

Alena Pallová, prominentná dermatologička

Elegantné, vkusné, ženské. Jemne sexi. Dĺžku si rozhodne môže dovoliť. Čižmy sa tam priam žiadajú. Jediné, čo by som vymenila, je kabelka. Nehodí sa tam štýlovo. Možno niečo z farebnosti na šatách by bola lepšia voľba. Účes a mejkap dokonalé.

Zdroj: Jan Zemiar

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Ženské a módny event je ideálna príležitosť na experimentovanie. Pristane jej to a nie je to vulgárne. Topánky by som ale vymenila za biele alebo čierne. Keďže kabelka je dominantnejší kúsok, lepšie vynikne. Bude to ucelenejšie a navyše stále platí pravidlo troch farieb. V tomto prípade stačí biela, čierna a ružová. Účes a mejkap to celé dolaďujú.

Zdroj: Jan Zemiar

Mária Zelinová, moderátorka a modelka

Som zástancom, že legíny skôr patria na športové aktivity. Ale zas na druhej strane tým, že toto vonia osemdesiatymi rokmi, tie legíny nie sú až tak od veci voľba. V tejto kombinácii a s touto osobnosťou je to fajn. Možno na niekom inom by to nebolo vôbec „cool“. Mejkap a účes viem, že má z prehliadky, keďže predvádzala. Samozrejme ideálne k tomuto stajlingu by bolo niečo iné.

Zdroj: Jan Zemiar

Soňa Skoncová, moderátorka a modelka

Potvrdila to, čo už dávno povedala Coco Chanel, že v jednoduchosti je krása. Asi by som zbytočne plytvala slovami. Skvelé! Femme fatale.

Zdroj: Jan Zemiar

Ivana Kičikoleva, modelka

Opäť dáma, ktorá si mini môže dovoliť. A navyše je to tiež vhodné na túto príležitosť. Celkom príjemne farebne zladené. Parádne čižmy. Ale ako vždy, či sa to páči, je o osobnom vkuse.

Zdroj: Jan Zemiar

Eva Černá, bývalá markizáčka

Bez urážky, v určitom veku by žena mala byť skôr za dámu. Šaty s rozparkom sú zaujímavé, ale asi skôr pre niekoho iného. Vysoké čierne čižmy asi tiež. Pôsobí to príliš koketne a neviem, či v tomto prípade to nevypáli skôr smiešne. Asi by som siahla po sofistikovanejšej móde.

Zdroj: Jan Zemiar

Petra Ficová, fotografka

Vkusné a elegantné. Pekná tehuľka. Adekvátny strih šiat, výborná farba. Príjemne zladené. Niet čo vytknúť.

Zdroj: Jan Zemiar

Silvia Kucherenko, modelka

Štýlový a veľmi šik kostým. Rozhodne nie nudný. Výborný výber doplnkov. Jediné, čo by som vymenila, je kabelka – za menšiu spoločenskejšiu a tiež topánky skôr za klasické lodičky. Bolo by to estetickejšie a ženskejšie. Platforma nemusí vypáliť vždy najlepšie.

Zdroj: Jan Zemiar

Mirka Fabušová, bývalá finalistka Miss Universe SR

Čierno-zelená úchvatná kombinácia. Opäť asi zbytočne budem komentovať. Vždy to bude dobré, ak je to zladené s osobnosťou, príležitosťou a tiež keď to, čo je pekné, je vyzdvihnuté. Pekná žena.

Zdroj: Jan Zemiar

Erika Bugárová, moderátorka

Pre niekoho to môže byť nuda, pre niekoho nadčasovosť, pre niekoho minimalizmus. V každom prípade je to elegantné a vkusné. Vysoké čižmy dávajú tomu trendovosť.

Zdroj: Jan Zemiar

Monika Reháková, nevesta podnikateľky Márie Rehákovej

Čierna je pre mnohé ženy farbou bezpečia. Siahajú po nej prirodzene. Navyše je to tiež veľmi slávnostná farba. Elegantné a zladené s osobnosťou. Opäť a znova sa zopakujem, ostané je vecou osobného vkusu.