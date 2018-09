Vychudnutá hviezda Tvojej tváre: Váži už len 45 kíl... KOLAPS pred vystúpením!

Evu mali diváci možnosť vidieť prvýkrát ešte v roku 2011, keď svojím vystúpením postavila na nohy porotu v šou Česko Slovensko má talent. Odvtedy ubehlo sedem rokov a z nesmelého dievčaťa sa stala žena, matka a herečka. Momentálne ju český národ vída na pódiu premenenú na iné osobnosti z hudobného sveta. Len fyzicky je jej čoraz menej.

VIDEO: Takto si Evu Burešovú môžete pamätať zo šou Česko Slovensko má talent, kde hviezdila v roku 2011

​Mladá herečka totiž rapídne schudla. Môžu za tým pokojne stáť udalosti, ktoré sa v jej živote za posledný rok udiali. Od jari je na svojho synčeka sama, pretože opustila jeho otca, a tak sa musí obracať. Okrem toho sa objavuje aj v seriáli Modrý kód, kde hrá zdravotnú sestru, chodí na skúšky muzikálov a spieva aj v spomínanej šou Tvoje tvář má známy hlas.

Eva so svojou najväčšou láskou, malým synčekom. Zdroj: Instagram E.B.

Prijatú ponuku neodriekla ani vtedy, keď ešte pred skúškami do televíznej relácie skončila na infúziách v nemocnici, kvôli obličkovej kolike. Už krátky pobyt na lôžku jej mal signalizovať, aby zvoľnila tempo a šetrila sa, no brunetka skočila do nácvikov šou rovnými nohami. To sa jej vypomstilo, keď pred natáčaním hneď druhej časti skolabovala. „Tesne pred jej vystúpením jej prišlo tak zle, že sme museli zavolať lekára,“ prezradil zdroj zo štábu českému Blesku.

Eva pred vystúpením v koži Renée Zellweger skolabovala. Zdroj: Tv Nova

Na kolapse sa podpísal najmä stres a únava. Hoci ju infúzia v zákulisí postavila na nohy tak, aby mohla odspievať svoju pieseň ako Renée Zellweger, mala by o seba dbať viac a dopriať si oddych. Mladá herečka totiž váži len 45 kíl a je z nej doslova kosť a koža. „Je pravda, že teraz vážim veľmi málo, povedala by som tak 45 kíl, ale dosť to skáče podľa toho, ako sa najem a vyspím,“ prezradila 160 cm vysoká Češka.

Herečka sa stráca pred očami. So 45 kilami jej spod kože vykúkajú kosti. Zdroj: Profimedia