Hrozivá nehoda Rytmusa na D1: Raper sa vyjadril... Kvôli TOMUTO som rozflákal auto!

V utorok 4. septembra dostali záchranári echo o nehode na diaľnici D1, na úseku dvadsiateho kilometra v smere zo Senca do Bratislavy. „Výzvu na tiesňovú linku 155 sme prijali o 18.29 h s tým, že auto sa nachádza v priekope a na mieste je jeden účastník. Vyslaná posádka muža vyšetrila a zistila, že je bez zranení a nebol potrebný prevoz do nemocnice,“ vyjadrila sa Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov.

Hoci sa nič vážne nestalo a partner moderátorky Jasminy Alagič je v poriadku, mohlo to dopadnúť aj omnoho horšie. K celej situácii sa už vyjadril aj Patrik. „Minulý utorok som chytil na D1 v hustom daždi aquaplaning. Našťastie sa nikomu nič nestalo, takže všetko ok. Odniesol si to ľahko zadný nárazníček. Auto je poistené, takže žiadne fatálne následky,“ zľahčuje celú situáciu rodák z Piešťan. Vraj ak by mal iné pneumatiky, odišiel by normálne, avšak podľa jeho slov to v blate možné nebolo.

Takto skončilo Rytmusove požičané auto potom, ako dostal aquaplaning. Zdroj: Facebook Odťahová služba SOSTEM

Jeho nehoda síce bola len slabším odvarom, no mokrá vozovka je nevyspytateľná a nabudúce by to už nemuselo pre Rytmusa dopadnúť takto dobre. Aj pre takúto ľahkovážnosť môže jeho neprajníkov dvíhať zo stoličiek pokračovanie jeho vyjadrenia. „Keďže sú Repíky starej matere populárne a mám tu veľa followerov a ľudia ma majú radi, tak som dostal ďalšie sponzorské autíčko,“ dodáva a odporcovia spolu s opatrnými vodičmi hromžia, že ide o ďalšie, ktorý by mohol rozflákať.

Rytmus ostáva pozitívne naladený, veď už má druhé auto. Zdroj: Instagram P.V.

A čo je vlastne aquaplaning, kvôli ktorému skončil Paťo v priekope? Ako z názvu vyplýva, objavuje sa vtedy, keď je vozovka mokrá a pneumatiky preto strácajú priľnavosť k ceste. K tomu dochádza z dôvodu výskytu vody, ktorá sa dostane medzi koleso a cestu, čiže pneumatika sa nedotýka vozovky a auto sa stane ťažšie ovládateľným.