Tvrdá rozvodová vojna: Vondráčková sa zamotáva do klamstiev!

Najprv tvrdí, že o rozchode netušila, kým sa hokejista nevyjadril na svojej sociálnej sieti, potom vyjde najavo, že podala návrh na rozvod ešte pred jeho vyhlásením. Športovec napíše, že nežili ako manželia už dlhšie, ona tvrdí opak. Ak sa chcela hrať na chuderku, veľmi jej to nevyšlo a vo vojne o majetky teraz vyzerá skôr ako chamtivá zlatokopka.

Hoci herečka a speváčka tvrdila, že o rozchode nemala ani tušenie a naopak rodák z Kladna hovoril, že sa na tom dohodli, je ťažké uveriť speváčkiným slovám, keďže žiadosť o rozvod podala ona sama v Montreale deň pred Plekyho facebookovým statusom. Jej obrana je skutočne chabá: „Keď je v Montreale šiesteho augusta sedem hodín večer, v Českej republike je už siedmeho augusta,“ vyjadrila sa pre český Expres.

Lucie už zrejme stráca prehľad v tom, čo kedy tvrdila. Zdroj: 7e Art Distribution ​

Nech však počítame, ako chceme, matematika nepustí, a aby to všetko sedelo tak, ako tvrdí Pražáčka, musela by sa do Kanady jedine teleportovať. Po nejasných vyhláseniach o vedomí či nevedomí o rozchode, podaní či nepodaní žiadosti o rozvod, vyrukovala plavovláska s ďalším vyhlásením o rozvode, ktoré robí z hráča Montrealu despotu: „On ma nútil ho podať, tak som letela.“ Tieto slová však opäť robia z Lucky klamárku. Ak bola prinútená podať žiadosť, potom o rozchode vedieť musela, a teda ju nemalo čo šokovať.

Ťažko povedať, kde je skutočne pravda, no česká speváčka z celej rozvodovej vojny vyznieva ako obyčajná chamtivka, ktorá chce pre seba nahrabať čo najviac - sympatií verejnosti a samozrejme aj peňazí. Napovedá o tom fakt, že rozvod mal prebehnúť v Česku, no ona oň požiadala v Kanade, kde môže vysúdiť omnoho viac.

Tomáš Plekanec si nenechá skákať po hlave. Zdroj: Facebook T.P. ​

Plekanec sa však nemieni nechať ošklbať: „Jeho chlapci rozhodne nebudú škodoví, to by nedopustil v žiadnom prípade. Ale nechce byť ako dojná krava pre manželku, s ktorou v žiadnom prípade ďalej nechce žiť. Tak sa ešte uvidí, kde sa nakoniec rozvod bude konať. Pôjde o celkom drsnú právnu vojnu a Pleky ju nevzdá. Nie je dôvod. Aj keď mu fanúšičky Lucky, očividne samé nezabezpečené samoživiteľky, veľmi prajú, aby ho ošklbala, on nie je žiaden hajzel, ktorý si toto zaslúžil. Asi by sa čudovali, aká je ich idolka v skutočnosti,“ vyjadril sa zdroj pre extra.cz.

Okrem skutočnosti, že im to neklape, sa povrávalo aj pomere oboch manželov. Plekanec mal vraj pletky s českou tenistkou Luciou Šafářovou. Vzťah priznal, avšak stojí si za tým, že sa to začalo až po rozpade manželstva s Vondráčkovou. Tá na druhej strane mala mať pomer s hercom Matějom Hádkom, ktorý ju pravidelne navštevoval. Hoci to vysvetlila ako pracovné návštevy, susedia a priemyselné kamery majú iný názor. "Ľuďom sa zdalo, že cez záhradu niekto chodí, a tak na to upozornili majiteľa. Báli sa, aby to neboli zlodeji, nejakí bezdomovci alebo iní zločinci," uviedol zdroj pre blesk.cz. Žiaden zlodej to však nebol. Na kamerových záznamoch bol práve Hádek. Ak by však s Luciou nemali milostný pomer, prečo sa zakrádal cez záhradu?

Aktuálna situácia sa odrazila aj na pracovnom živote Lucie Vondráčkovej. Zdroj: Facebook LV