Vojna Vondráčkovej a Plekanca nekončí: Lucie ho stála strašné prachy!

Proti Vondráčkovej vyhláseniam sa ohradil aj Plekyho kamarát. „Všetko sú to len manipulácie, naschvály, vykonštruované príbehy,“ hovorí na margo Luciiných počinov.

Na svetlo vyšli informácie, že športovec žiarlil na manželkinu hereckú kariéru, ktorú si budovala v Kanade. To je vraj obyčajné klamstvo. Rodák z Kladna dokonca požičal nemalú čiastku speváčkinej známej Martine Adamcovej, ktorá zastupovala filmové štúdio. „Je nezmysel, že by Tomáš žiarlil na Luciiinu kariéru v Kanade. A že by nechcel, aby točila filmy. Veď keby to tak bolo, neinvestoval by do toho cez tri milióny korún. On jej hereckú kariéru za oceánom sponzoroval,“ povedal Plekancov známy pre portál blesk.cz. Okrem toho, že športovec financoval podporu jej filmov, staral sa aj o to, aby ich chlapci mali pestúnku, kým on hral hokej a ona nakrúcala.

Kým nakrúcala o deti sa starala pestúnka. Zdroj: 7e Art Distribution

Plavovláska chce zrejme svojmu čoskoro bývalému mužovi robiť naprieky, a tak vyvracia všetko, čo povedal, urobil alebo čím ju chcel podporiť. Tak, ako sa dohodli, vybral dom, ktorý je blízko ich spoločného, aby sa tam mohla nasťahovať so synmi. Údajne sa však na jeho návrh ani nepozrela a poslala mu tip na vlastný, čuduj sa svet, presne ten istý dom! Ten jej vraj už mesiac pred návrhom manžela vybrala práve Adamcová.

Hokejistu sa dotkli aj slová manželkinej právničky Marie Battaglia. „Lucie žila v usporiadanom manželstve sedem rokov a otec vysťahoval deti a ju počas ich neprítomnosti z domu v Montreale,“ tvrdí doktorka práv.

Spoločne sa dohodli, a predsa z toho celého vychádza Tomáš negatívne. Zdroj: profimedia.sk

Tomáš sa pritom vraj staral počas manželstva aj o jej dopravu. Vondráčková doslova odmietala jazdiť v Kanade na aute. Niekoľkokrát jej navrhoval, nech si urobí vodičák v zámorí, veď český už má, ale Lucie nechcela. „Keď boli štyridsaťstupňové mrazy, musela tie malé deti vláčiť pešo. Tomáš ju miliónkrát nabádal, aby si urobila kanadské papiere a začala jazdiť, ale ona radšej furt jazdila taxíkom,“ objasňuje situáciu okolo tvrdenia, že jej nechcel Pleky kúpiť auto, jeho kamarát.

Chcel, aby si urobila kanadský vodičák. Vondráčková odmietala. Zdroj: 7e Art Distribution

To však nie je všetko! Lucie mala z mužovho účtu vyberať peniaze a zatĺkať to pred ním. Samotný Tomáš sa tak kvôli svojej stále žene a výberu 4000 dolárov údajne dostal do trápnej situácie v banke. „Lucie sa dušovala, že ona to nebola. Keď bol Plekanec všetko zisťovať v banke, ospravedlnili sa mu a peniaze vrátili. Na záberoch z priemyselnej kamery, ktoré mu ukázali, však potom zistil, že z bankomatu vyberala Vondráčková,“ vyjadril sa pre portál blesk.cz kamarát známeho Čecha.