Vážne zdravotné problémy mladej herečky: Nevyhnutná liečba v Nemecku... Za mastnú sumičku peňazí!

PRAHA - Jeden malý kliešť dokáže človeku poriadne znepríjemniť život! Svoje by o tom vedela hovoriť mladá česká herečka Anna Kadeřávková (21), ktorej v siedmich rokoch diagnostikovali boreliózu. Dodnes jej však poriadne komplikuje život. V posledných mesiacoch sa príznaky choroby vystupňovali natoľko, že blondínka trpí obrovskými bolesťami celého tela. Za liečbou musela vycestovať až do Nemecka, kde len za vstupné vyšetrenie vysolila poriadne mastnú sumičku peňazí... A tým to neskončilo!

Anna Kadeřávková je v susedných Čechách známou televíznou postavičkou. Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka obľúbenému seriálu Ulica, v ktorom si zahrala jednu z výrazných postáv a neskôr stvárnila hlavnú úlohu v komédii Andílek na nervy. Aktuálne sa však plavovláska pasuje s poriadne nepríjemnými zdravotnými problémami.

Ako sa totiž pred časom na Instagrame zverila, trpí obrovskými bolesťami. Môže za to borelióza, ktorú jej diagnostikovali, keď mala ešte len 7 rokov. Odvtedy príznaky striedavo ustupovali a znovu udreli v plnej sile. „Preliečili sme to antibiotikami a nechali tak. V pätnástich som cítila veľkú únavu, bolesti hlavy, stavy malátnosti. Mame napadlo, že by to mohlo súvisieť. Bola som na všetkých vyšetreniach, aj na lumbálnej punkcii, kde odoberajú mozgovomiešny mok z chrbtice, ktorý má potvrdiť alebo vylúčiť borélie v tele. Mne to vylúčili, ale problémy pretrvávali, až pomaly vymizli,“ prezradila.

Keď sa bolesti po pár rokoch opäť vrátili, na vyšetrenia išla znova. „Opäť ma mama poslala na krvné testy, nech máme istotu, že som len hypochonder a že to borelióza nie je. Bola. A je,“ podelila sa o zistenie Anna. A hoci dobrala niekoľko antibiotík, zlepšenie nenastalo. Od českých lekárov sa nakoniec dozvedela, že borelióza je nevyliečiteľná choroba a s nepríjemnými príznakmi sa bude musieť pasovať do konca života.

Česká herečka sa preto rozhodla, že podstúpi liečbu na nemeckej klinike, ktorá sa špecializuje na choroby prenášané kliešťami. „Môj stav je komplikovanejší, než by sa mohlo zdať a liečba je pre mňa nevyhnutná. Ale verím, že potom už bude všetko len dobré,“ vyjadrila sa pre extra.cz herečka. Tá sa teraz bude musieť poriadne buchnúť po vrecku. Suma za jediné vyšetrenie na nemeckej klinike totiž začína na hodnote 1000 eur. Celá liečba by ju tak mohla vyjsť závratných 10 000 eur. Ako však sama hovorí, keď ide o zdravie, ide o všetko.