Celebritná premiéra Mamma Mia! 2: Vačková prišla s mladým zajačikom, herečka Hlinková ukázala prsteň od Ďurovčíka!

Utorkový večer sa niesol v znamení Abby! V kine na nábreží Dunaja sa totiž konala slávnostná premiéra muzikálového filmu Mamma Mia! Here we go again - pokračovania úspešnej jednotky. Tú si nenechalo ujsť obrovské množstvo známych tvárí, no v neposlednom rade herecké obsadenie divadelnej verzie muzikálu.

Nechýbala napríklad Zuzana Vačková, ktorá na Novej scéne stvárňuje kamarátku hlavnej hrdinky - Rosie. Na afterpárty po filme prišla ruka v ruke s podstatne mladším fešákom. No hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že herečka ide po vzore kolegyne Gregorovej a nabalila si zajačika, nie je to tak. Ide totiž len o jej talentovaného hereckého kolegu Dáriusa Kočiho, ktorý v divadle stvárňuje Skya.

Zuzana Vačková prišla na afterpárty filmu Mamma Mia! Here we go again ruka v ruke s hereckým kolegom Dáriusom Kočim. Zdroj: Vlado Anjel

Bez mužského garde prišla herečka Barbora Hlinková, ktorá je zasnúbená so známym slovenským choreografom Jánom Ďurovčíkom. Áno mu povedala koncom júna v kruhu najbližších príbuzných a známych. A v utorok sa v spoločnosti pýšila krásnym zásnubným prsteňom. Pozrite!

Herečka Barbora Hlinková sa v spoločnosti pýšila zásnubným prsteňom od Jána Ďurovčíka. Zdroj: Vlado Anjel