Emotívna bodka za rokom 2018: Plakali diváci, plakali herci a... Prečo nedostali ANI CENT?!

Štvrtý ročník Vianočného koncertu bol skutočne špeciálny. Okrem toho, že za sprievodu 25-členného orchestra odznelo z úst umelcov množstvo svetových hitov, herci sa rozhodli po prvýkrát udalosti dodať charitatívny rozmer. Všetci do jedného sa vzdali svojich honorárov a svoje peniaze venovali na pomoc chorým detičkám z Detského kardiocentra v Bratislave, vďaka čomu bolo možné zakúpiť dva nové prístroje na kontrolu srdiečok. Okrem toho, možnosť pomôcť dostali aj diváci, ktorí napokon prispeli krásnou sumou 1500 €.

Režisérsky sa koncertu opäť chopil Patrik Vyskočil, moderátorského mikrofónu sa už tradične ujal Dávid Hartl. Práve ten sa najviac podpísal na tom, že diváci sa počas niekoľkých chvíľ nedokázali prestať smiať vďaka jeho kreatívnym vsuvkám. Dokonca zaučil aj nového kolegu – len osemročného Simonka Müllera - vychádzajúcu detskú hviezdu, ktorá roztopila srdcia divákov aj počas muzikálu Rasputin.

Patrik Vyskočil, Janko Slezák a Vladko Plevčík pred Vianočným koncertom opäť rozdávali punč všetkým prítomným divákom. Zdroj: René Miko

Dávidovi Hatlovi počas moderovania asistoval Simonko Müller. Zdroj: René Miko

A keď už sme pri dojímavých momentoch, o ten najsilnejší sa rozhodne postaralo venovanie peňazí spomínanému kardiocentru a spoločná pieseň Kúsok seba, ktorá vznikla na podnet Mirky Partlovej a Tomáša Majlátha. Diváci toto nádherné gesto od osadenstva Novej scény ocenili neutíchajúcim potleskom a našlo sa len málo takých, ktorým nevypadla slza. Rovnako ako hercom na pódiu.

O niečo smutnejší podtón dostal nadchádzajúci večer. Fanúšikovia sa totiž definitívne museli rozlúčiť s úspešným muzikálom Rómeo a Júlia. Ten skončil po absolvovaní úctyhodných 100 predstavení, hoci by si mnohí priali vychutnať si ho aj počas ďalších sezón. Ťažko sa s ním lúčili diváci aj samotní herci a aj pri jeho závere mnohým vypadli slzy. Pri príležitosti oboch nádherných večerov sme oslovili na rozhovor Dávida Hartla aj Patrika Vyskočila.

Herci sa rozlúčili s muzikálom Rómeo a Júlia. Zdroj: René Miko

Obaja talentovaní umelci nám porozprávali o pomoci nadácii, ako vnímali poslednú reprízu Rómea a Júlie, no prezradili aj to, ako budú tráviť sviatky. A to všetko sa dozviete v našich video-rozhovoroch vyššie v článku!