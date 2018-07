2 mesiace po vyhadzove z markizáckej šou: Je z nej totálna sexica... Aha, ako schudla!

BRATISLAVA – Na nepoznanie! Už sú to dva mesiace, čo skončila v populárnej šou o chudnutí Najväčší víťaz, kde sa predviedlo 18 odhodlaných súťažiacich. Tí sa rozhodli zhodiť svoje nadbytočné kilogramy. Jednou z tých, ktorým sa to podarilo a zmenili sa na nepoznanie, je aj mladá čašníčka Nikol Kuruczová (23), z ktorej je dnes úplne iná žena. Schudla neuveriteľných 25,6 kíl a so svojím novým JA sa rada pochváli aj na sociálnej sieti. Pozrite na tú zmenu!

Obdivuhodná premena! Nikol Kurucz, ktorá bola jednou zo súťažiacich v šou Najväčší víťaz, ukázala, že odhodlanie jej nechýba a zatočila so svojou výraznou nadváhou. Vážila 114,3 kíl a schudla neuveriteľných 25,6 kíl a dnes cvičí ďalej a vyzerá priam fantasticky. „Nikdy som sa nevnímala a nevidela tak, ako som naozaj vyzerala. Už nikdy si nenasadím tie ružové okuliare a už nikdy nezatienim moju myseľ bezhlavým jedením všetkého možného! Môj boj s kilečkami samozrejme neskončil. Mám to už len na celý život a som za to neskutočne vďačná,“ tvrdí Nikol, ktorá sa so svojou premenou teraz s radosťou chváli aj na sociálnej sieti. Niet sa čo čudovať. Je z nej totálna sexica.

Dôkazom je aj jej najnovšia fotografia, ktorú zverejnila na Instagrame. Ide o koláž jej starého záberu pred zmenou a fotografie, ako vyzerá dnes v tých istých šatách. A rozdiel je naozaj neuveriteľný. Kým v minulosti bola krásna čašníčka dosť bacuľatá, aktuálne je jej postavička omnoho štíhlejšia a pokojne by mohla robiť aj fotomodelku.

Výrazne schudnuté telo si všimne ihneď každý. Šaty jej totiž odstávajú v oblasti dekoltu, po veľkom bruchu nie je ani stopa, rovnako tak po nadbytočných kilách na zadku... K tomu krásna tvárička a z Nikol je doslova iná žena. Dokonca zmrzlinu vymenila za zdravú stravu - v tomto prípade mrkvu. Veď pozrite sami, aká je z nej kočka! Fotografie nájdete v našej GALÉRII»