57 ľudí NAKAZENÝCH v Karlových Varoch: Belohorcová a Drobová prehovorili!

Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch sa tento rok nezaobišiel bez škandálu. Počas uplynulého víkendu skončilo na urgentnom príjme podľa posledných informácií až 57 ľudí. Väčšinou išlo o pacientov v mladom veku, ktorých trápili bolesti, hnačky a vracanie. Predpokladá sa, že možnou príčinou nákazy bola úžitková voda, s ktorou pracovali zamestnanci v stánku s rýchlym občerstvením. Podľa nemocnice bol príčinou zrejme toxín vyprodukovaný zlatým stafylokokom. Testy ho zatiaľ potvrdili u 6 pacientov.

Na festivale nechýbali ani mnohé naše známe tváre, medzi nimi aj riaditeľka Fashion Tv Gabriela Drobová alebo bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová, u ktorých sme zisťovali, či sa im na akcii nepritrafili podobné zdravotné problémy. „Mám pocit, že sa nakazili z vody, že? My sme pili prevažne šampanské, tak sme v poriadku,“ odvetila topkám s úsmevom Gabriela Drobová, ktorá o priotrávených návštevníkoch počula, no jej sa našťastie nič také nestalo.

Rovnako na tom bola aj bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová. „To som čítala, ale vôbec som to v Karlových Varoch nepostrehla, to vyšlo zrejme na povrch až teraz. No ono sa stane, predsa len v tom lete, treba aby bol človek opatrný. Ja mám taký pocit, že to bolo z masla, z jedla... To sa stáva. Preto také záležitosti, ktoré sú v lete nebezpečné, ako sú rôzne šaláty s majonézou, vôbec nepapám,“ odvetila nám Zuzana, ktorá je v poriadku a ako sama priznala, na jedlo si dáva pozor. Čo si naopak v Karlových Varoch Zuzana dopriala, sa dozviete z videa.