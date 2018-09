Tak toto nikto nečakal: Drobová chce byť PREZIDENTKOU... Oznámila kandidatúru!

Gabriela Drobová dnes oznámila svoju kandidatúru na prezidenta SR.

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Gabriela Drobová (44) patrí k najvplyvnejším osobnostiam mediálneho prostedia. Dlhé roky sa podpisovala pod najúspešnejšie projekty televízie Markíza a aktuálne vedie módnu televíziu Fashion TV. No do budúcna by zjavne rada presedlala na politiku - dnes totiž plavovláska oznámila svoju kandidatúru na prezidenta!