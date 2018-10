Šokujúce priznanie známeho herca a politika: Áno, som gay!

Uplynulý týždeň rozvíril mladý umelec Daniel Krejčík hladiny šoubiznisu viac ako dosť. Odtajnil totiž meno svojho milenca, ktorým mal byť extravagantný politik a niekdajší herec Matěj Stropnický. A hoci šéf Strany zelených na túto háklivú tému spočiatku reagovať nechcel, s odstupom času zrejme zmenil názor a napokon vyšiel s pravdou von.

Matěj vo svojom najnovšom vyjadrení priznal svoju homosexuálnu orientáciu a netajil sa dokonca ani tým, že pár tvorí práve so spomínaným mladučkým Čechom. „Áno, som gay. Chodím s Danielom Krejčíkom, je to skvelý muž. Keď náš vzťah vydrží toto, tak už vydrží asi všetko,“ priznal farbu koncom uplynulého pracovného týždňa syn bývalého herca Martina Stropnického.

Dvojica si mala padnúť do oka v divadle približne pred dvoma mesiacmi. To, že má bližšie viac k mužom ako k ženám, zistil podľa jeho vlastných slov už v čase svojho dospievania. „Ja osobne som si chcel chrániť svoje súkromie. Moja rodina to však vie dlhé roky, asi tak od mojich dvadsiatich. Tentoraz som ale chcel stopnúť všetky špekulácie a verejne prehovoriť. V českej politike som zrejme prvý, pretože je aj v iných stranách tiež veľa ďalších homosexuálov,“ odpovedal českému Blesku na otázku, prečo o svojej inakosti nikdy predtým neprehovoril.

Jeho šokujúce priznanie následne rozdelilo národ na dva protichodné tábory. Kým jedni tvrdia, že ide o odvážny čin, druhí sa zas vyjadrujú, že krátko pred víkendovými voľbami išlo len o dobre premyslené promo.

Ako to vlastne je? Bol Stropnický úprimný, alebo len skrátka šikovne taktizoval? Odpoveď na túto otázku zrejme pozná len on sám...

Bývalý herec a aktuálny šéf Strany Zelených Matěj Stropnický sa verejne priznal k homosexualite. Zdroj: facebook, instagram