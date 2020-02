VOĽBY 2020 OĽaNO chce zaviesť tehotenský príspevok či rodinné stavebné sporenie

BRATISLAVA - Zavedenie tehotenského príspevku, voliteľné rozloženie poberania rodičovského príspevku, ako aj odklad hypotéky bez penalizácie či rozvoj nájomného bývania, to sú niektoré opatrenia z programu pre rodiny, ktoré vo štvrtok predstavilo hnutie OĽaNO.

Hlavné dôvody rodín, pre ktoré sa podľa hnutia obávajú mať deti, sú problémy s financiami, bývaním a službami. OĽaNO preto prichádza s riešeniami v týchto oblastiach. Podľa slov predstaviteľa hnutia Petra Kremského si stanovili tri ciele rodinnej politiky, a to vytvoriť na Slovensku prorodinné prostredie, zmierniť nepriaznivý demografický vývoj, ako aj posilniť vnútornú stabilitu rodín a posilniť viacgeneračnú stabilitu. Dlhodobým cieľom podľa Kremského je, aby každá rodina mohla mať aspoň o jedno dieťa viac. Z prieskumov podľa neho vyplýva, že rodiny majú o jedno dieťa menej, ako by si želali. Takáto rodinná politika by podľa neho mohla pôsobiť ako prevencia interrupcií.

OĽaNO chce napríklad zaviesť, aby budúce matky dostávali príspevok vo výške 200 eur mesačne od 13. týždňa tehotenstva či predĺženie poberania materského na 12 mesiacov. Hnutie by tiež chcelo zaviesť možnosť rodinného stavebného sporenia, odklad hypotéky bez penalizácie alebo možnosť odpočítať si zaplatené úroky z bývania z daňového základu, a to podľa počtu detí. V sociálnej oblasti navrhuje hnutie rozšíriť služby pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých členov rodín či zaviesť nové služby pre deti a mladých dospelých. "Vieme, že dnes má veľa detí obmedzenia a poruchy," skonštatoval Kremský.

Ďalšími návrhmi sú okrem iného vytvorenie manželských poradní a podporného systému, povinné zľavy vo forme rodinného vstupného do kín, divadiel či plavární. Hnutie by tiež podľa slov Kremského chcelo všetky legislatívne úpravy týkajúce sa rodiny zahrnúť do zákona o rodine, keďže v súčasnosti sa nachádzajú v rôznych zákonoch, pričom sú často aj protichodné.