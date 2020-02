VOĽBY 2020 Kancelária prezidentky tvrdí, že nedávala nikomu súhlas ani prístup k FB stránke

BRATISLAVA - Prezidentská kancelária nemala žiadnu vedomosť o tom, že by prichádzalo k cieleniu akejkoľvek politickej reklamy na fanúšikov stránky Zuzany Čaputovej na Facebooku. Nikomu k tomu nedávala prístup a ani súhlas. Uviedol to hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko v nedeľu 23. februára informovala, že Progresívne Slovensko (PS) zneužívalo na kampaň facebookovú stránku prezidentky. Strižinec zdôraznil, že ak sa to dialo, bolo to bez vedomia Prezidentskej kancelárie a prezidentka to považuje za neetické konanie. PS priblížilo, že používalo tú istú agentúru pre nastavovanie online reklamy, ktorú používali aj pri kampani Zuzany Čaputovej. Strana uviedla, že došlo k chybe a po upozornení požiadali dodávateľa o zrušenie cielenia podľa fanúšikov stránky.

PS malo podľa mimovládky pri cielení inzercie na Facebooku v rukách aj aktuálne kontakty profilovej stránky prezidentky. TIS ako príklad uviedla inzerát lídra strany Michala Trubana z tohto týždňa s reakciami Andreja Danka (SNS) na blokádu Národnej rady SR. V popise cielenia reklamy je uvedené, že okrem iného sa status ukazoval aj fanúšikom stránky prezidentky.

Došlo k chybe

„PS má práva narábať s údajmi, ktoré boli zozbierané počas kampane Zuzany Čaputovej aj s publikami, ktoré boli vytvorené počas tejto kampane. Používame tú istú agentúru pre nastavovanie online reklamy, ktorú sme používali aj pri kampani Zuzany Čaputovej. Reklamu na Facebooku cielime na veľké množstvo cieľových skupín, podľa záujmov aj demografických údajov,“ objasnila hovorkyňa koalície PS/Spolu Silvia Hudáčková.

Uviedla, že došlo k chybe, že bolo použité aj aktuálne publikum fanúšikov stránky Zuzany Čaputovej. „Po upozornení na túto chybu sme nášho dodávateľa požiadali o zrušenie cielenia podľa fanúšikov stránky,“ priblížila Hudáčková. Nekonkretizovala, o akého dodávateľa ide a či s ním po tejto chybe ukončia spoluprácu.

Odstránili sme staré prístupové práva

Strižinec uviedol, že súčasnými administrátorkami facebookovej stránky prezidentky Čaputovej sú dve zamestnankyne prezidentskej kancelárie. „Od nástupu prezidentky do funkcie nesponzoruje kancelária prezidenta príspevky na sociálnych sieťach, nevyužíva žiadne reklamné nástroje sociálnych sietí a nemá ani zriadený nový reklamný účet na Facebooku. Po upozornení TIS sme odstránili staré prístupové práva z už nevyužívaného reklamného účtu inzerentke, s ktorou volebný štáb spolupracoval ešte počas predvolebnej kampane a ktorý zostal prepojený aj na facebookový profil prezidentky,“ dodal hovorca prezidentky.

Koalícia Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia (PS/Spolu) minula podľa informácií TIS na inzerciu na Facebooku počas volebnej kampane viac ako ktorákoľvek iná strana. Doteraz to bolo 250-tisíc eur.