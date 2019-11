Kočner v Threeme: Musíme zničiť opozíciu! Z Harabina chcel ministra, "trochu kešu" pre Kotlebu

S najnovším prepisom z Threemy prichádza portál Postoj. Práve spomínaní predstavitelia hnutí Ľudová strana Naše Slovensko a Vlasť sa v týchto dňoch chystajú na spoločné stretnutie a ak všetko klapne, možno sa spoja do spoločnej koalície ĽSNS-Vlasť. Len nedávno pritom dnes už odsúdený exploslanec Milan Mazurek Harabina označoval ako "súčasť starých zlodejských garnitúr, ktoré výrazne poškodili a zapredali Slovensko." Dnes je situácia očividne iná.

Od***ať Harabina bola chyba

Ešte 17. januára 2018 (teda mesiac pred vraždou novinára Kuciaka) písal Kočner Norbertovi Bödörovi: "Ku..a, keď bolo hojno a dobre, tak sa všetci viezli. Začalo to odj..ním Dobroša. A veľmi veľkou chybou bolo, že odj...li Harabína!!!! Obaja im vždy držali chrbát. Keď odj...li týchto dvoch, opozícia zistila, že čo sú to zač smeráci. Že sú vlastne hlupáci, ktorí sa nevedia nikoho zastať a nevážia si tých, čo im držia chrbát. A to je svätá pravda,“ píše sa v Threeme.

Harabina chcel Kočner za ministra Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Bödör s hodnotením Kočnera súhlasil. „Na 100%. A vrchol bol Jano na sis, Jaro GP. Podpísaný osud.“ Jánom je zrejme bývalý riaditeľ SIS Ján Valko a ako Jaro je označovaný generálny prokurátor Jaromír Čižnár. „To boli dve obrovské chyby. A tie sa šéfovi najviac vypomstia,“ pokračuje Kočner a ako šéfa má na mysli zrejme bývalého premiéra a šéfa Smeru Roberta Fica.

Kočner sa po vražde novinára rozčuľoval a v Threeme inicioval hromadnú správu. V nej sumarizoval svoju analýzu aktuálnej situácie Bödörovi, Alene Zsuzsovej, Petrovi Tóthovi a aj bývalému predsedovi Okresného súdu Bratislava III Davidovi Lindtnerovi. "1./ odje..nie Dobroša (ktorý by za šéfa život položil a vždy pomohol) 2./ odje..nie Harabína (obrovská chyba, on je na rozdiel od Dobroša ešte aj silno bažiaci po pomste) 3./ zrušenie Mečiarových amnestií (čistá katastrofa, toto rozhodnutie aj tak ESĽP zruší a bolo úplne zbytočné). Všetky tieto tri ZBYTOČNÉ kroky viedli k tomu, že sa sily mainstreamu PRESVEDČILI O TOM, ŽE SA ICH FICO BOJÍ a keď spustia cielený mediálny tlak, tak VŽDY ustúpi," píše Kočner.

V čase silnejúcich protestov na uliciach už Kočner Bödörovi zveroval svoj "plán B". „Ak padne Most, treba urobiť Harabína (alebo Cupera) ministrom spravodlivosti. Asi lepšie Cupera. A riadila by to Monika (Monika Jankovská pozn. red.). A dovládneme a splníme akčný plán,“ píše Kočner. "Alebo ešte Harabína za predsedu NS. On by vyriešil Gambina aj Matoviča. Na počkanie. Ak nebude iná možnosť, tak aj táto je dobrá. Kotleba nechce predčasné voľby,“ pokračoval obvinený Kočner, pričom pod známou prezývkou Gambino mal na mysli právnika Daniela Lipšica.

Opozíciu vyzametajú, že sa z toho nespamätajú

Kočner svoje plány a predstavy prezentuje aj novinárke Martine Ruttkayovej. „Bude vládnuť Fico s podporou Kotlebu. Spravia Harabína ministrom spravodlivosti a ten to opozíciu za rok vyzametá tak, že sa z toho nikdy nespamätajú. A Harabín jediný sa vie porátať aj s Čižnárom. Stačí schváliť zákon o súkromnej žalobe!!!!“ píše sa v Threeme.

Potom nasledovala už skôr zverejnená a známa konverzácia medzi Kočnerom a Bödörom. „Tak teda plán B. Harabín minister a tichá podpora Kotlebu. Len to musí Andrej ostať vo vláde. Treba mu dať dopravu a životné prostredie a Kali nech si demisiu zatiaľ nechá v šuplíku. Ja iné riešenie nevidím. Lebo inak všetci skončíme v base,“ prízvukuje Kočner v komunikácii a spomína aj predsedu ĽSNS.

Harabin minister, Kotlebovi trochu kešu

„Harabín minister, Cuper na Ústavný súd a Kotlebovi trochu kešu. A za 2 roky zničíme opozíciu. Nesmie šéf teraz hodiť flintu do žita, lebo stratí aj svojich voličov,“ plánoval Kočner stratégiu.

V Threeme je spomínaný aj šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorý momentálne chce spolupracovať so stranou Vlasť Štefana Harabina Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Koncom apríla však Bödör oznámil Kočnerovi, že nová ministerka vnútra Denisa Saková už neráta s Tiborom Gašparom ako jej poradcom, ktorého familiárne nazývali "kamoš". Kočner však ešte v máji 2018 stále veril, že Harabinov čas príde. Bödörovi v máji len niekoľko dní pred svojím zatknutím píše: „Jediná možnosť je, že sa Harabín stane prezidentom, ja s Glváčom dosvedčíme, že bral Jaro od nás úplatky a Harabín ho odvolá. Lebo šéf je sráč.“ Posledná optimistická správa od Kočnera pre Bödöra znie: „Žiješ? Hasíš? Harabín bude prezident. Bude prča.“

Práve v týchto dňoch dvojica Kotleba - Harabin rokuje o možnej spolupráci, pričom šéf ĽSNS viackrát formou videí na YouTube Harabina vyzval na rokovanie v zmysle predvolebnej spolupráce. ĽSNS týmto značne zmenila rétoriku, keďže ešte pred nejakým časom sa voči Harabinovi ostro vyhraňoval bývalý poslanec ĽSNS Milan Mazurek, ktorý bol Najvyšším súdom SR odsúdený na peňažný trest a stratu poslaneckého mandátu pre hanlivé výroky voči národnostným menšinám.