MIMORIADNE Bývalý poslanec Ján Cuper (†78) zomrel: Náhly KOLAPS v jednej z bratislavských reštaurácií

Bývalý poslanec ĽS-HZDS a advokát

Ján Cuper do politiky vstúpil ešte na začiatku 90. rokov, konkrétne v roku 1992, keď bol za Hnutie za demokratické Slovensko zvolený do slovenskej časti Snemovne národov. Narodil sa v roku 1946 v obci Dúbová v okrese Svidník. Vo Federálnom zhromaždení zotrval do zániku Česko-Slovenska v decembri 1992. Bol jedným z poslancov, ktorí vo federálnom parlamente hlasovali za zánik Českej a Slovenskej Federatívnej republiky.

Neskôr bol v predčasných parlamentných voľbách v roku 1994 zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za Hnutie za demokratické Slovensko. Poslancom bol aj v ďalšom volebnom období v rokoch 1998 - 2002. Vo volebnom období 2002 – 2006 nastúpil na zaniknutý mandát poslanca Sergeja Kozlíka za ĽS-HZDS.

Až do vystúpenia zo strany bol predsedom bratislavskej krajskej organizácie ĽS-HZDS. Potvrdil ho v nej 6. marca 2006 krajský snem strany. Z ĽS-HZDS vystúpil 16. marca 2006, po tom, ako sa nedostal na kandidátku strany do júnových parlamentných volieb.

Cuper bol aktívny aj na akademickej pôde, keďže pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako docent na Katedre teórie práva a sociálnych vied. V minulosti taktiež pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.