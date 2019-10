Para bude Threemu ako dôkaz namietať, podľa Lipšica obžalovaných usvedčuje

"Predpokladáme, že dôkaz nebude spôsobilý na vykonanie,“ uviedol Para. Podľa obhajcu obžalovaných dochádza k výrazným rozporom vo vzťahu k zaisteniu dôkazu. Ten mal odovzdať polícii exsiskár Peter Tóth, ktorý v súčasnosti proti Marianovi Kočnerovi svedčí. Čo sa týka štvrtkovej výpovede Jána Kováčika, ktorý mal v Markíze vlastnícky podiel, si Pavol Rusko myslí, že potvrdila jeho verziu.

Na súde totiž uviedol, že mal od Pavla Ruska informácie o záväzkoch, ktoré riešil s už nebohým advokátom Ernestom Valkom. Pavol Rusko tvrdí, že v prípravnom konaní Kováčik aj špecifikoval, že išlo o osobný záväzok voči Marianovi Kočnerovi a Štefanovi A. „O čom inom som mohol hovoriť v prípade dlhu voči Marianovi K. a Štefanovi A., ktorý riešim cez Valka,“ pýtal sa novinárov Pavol Rusko.

Kováčik však tiež vo svojej svedeckej výpovedi skonštatoval, že keby vedel o zmenkách v hodnote 500 miliónov korún, tak by nikdy do Markízy nevstupoval. Na pojednávaní vypovedala aj exmanželka obžalovaného Pavla Ruska Viera Rusková. Tá tvrdí, že o zmenkách vedela, ale nikdy ich nevidela. Dlh z nich mal uhradiť podľa nej Kováčik, ktorý to neskôr na súde poprel. Rusková taktiež potvrdila verziu obhajoby, že s nápadom na zmenky prišiel Valko.

Jozef D., ktorý je obvinený v kauze Technopol Servis, odmietol, že by pre obžalovaných zháňal staré tlačiarne, tonery, atrament a pero. Poprel tak verziu Petra Tótha. Pojednávanie v kauze zmenky bude pokračovať 28. októbra. Vtedy je naplánovaná svedecká výpoveď Sylvie Klaus-Volzovej. Z objednávky jej vraždy je Pavol Rusko. obžalovaný v samostatnom konaní.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian Kočner je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a obžalovaný v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.