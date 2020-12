Darček, ktorý určite neurazí

Tradícia archivovania dobrých ročníkov vína siaha do ďalekej minulosti. Pozor však – archívnym sa nedá nazvať každé „staré“ víno, ktoré zapadalo prachom v útrobách komory.

Na to, aby vínu roky na kvalite pridali a nie naopak je potrebná prirodzená klíma pivníc vybudovaných špeciálne na dozrievanie vín. Tam na svoju chvíľu čakajú aj celé desaťročia.

Tekuté dejiny

Za jednu zo Slovenských „katedrál“ vína sa už od 15. storočia považuje Pezinok. V pivniciach, do ktorých môžete nahliadnuť prostredníctvom virtuálnej prehliadky na stránke www.vitis.sk aktuálne zreje do svojej vínnej dokonalosti Chardonnay, ročník 2000, Cabernet Sauvignon z toho istého roku, Alibernet fľaškovaný v roku 2003 či Tramín Červený z roku 1983!

Zdroj: VITIS

Ako presne trafiť do červeného či bieleho?

Cestu k vínu, ktoré dokonale sadne do chuťových preferencií obdarovaného môžete v skratke absolvovať aj vy. V prípade, že vyberáte víno, ktoré chcete darovať na mieste, kde sa nemôžete spoľahnúť na profesionálne rady someliéra, majte po ruke „pomocníka“ Juraja Kordiaka- na stránkach Vitis v sekcii poradňa someliéra stačí zadať, pre koho a na akú príležitosť víno vyberáte a určite sa nezmýlite. Vedľa nešliapnete ani v prípade, keď obdarujete „zákuskom“ vo forme vína – Chateau Pezinok Pálava, bobuľový výber 2018.

Keď dobre poznáte budúceho obdarovaného, iste už máte zmapované aj jeho preferencie. Keď však človek, ktorého chcete potešiť vínom nie je vašim blízkym priateľom, nechajte sa viesť základnými informáciami na fľaši, ktorú držíte v ruke.

Cena, tvar fľaše na jej dne ba dokonca ani korková zátka ešte nemusia byť garanciou kvalitného obsahu.

Vyberajte ako znalec

Sladkosť, kyseliny, taníny, telo vína a obsah alkoholu – to sú kritériá, ktoré by vás mali zaujímať. Sladké a polosladké vína takými naozaj budú. Dobrým príkladom je sladký Rizling Rýnsky, bobuľový výber z roku 2017 Chateau Pezinok – zatiaľ čo v chuti suchého vína budete výraznú sladkosť hľadať márne. Vína s vyšším obsahom kyselín budú ostrejšie. Tí, ktorí preferujú „okrúhlu“ a plnú chuť vína si viac pochutia na víne s nižším obsahom kyselín. Taníny – fenoly nachádzajúce sa v šupkách hrozna sa do vína dostanú buď ako súčasť prirodzeného výrobného procesu, no u niektorých druhov vznikajú aj počas zrenia. Keď vám trpkosť vo víne nelahodí, vyberajte druhy s nízkym obsahom tanínov.

Telo vína – alebo pocit, aký v ústach zanecháva môže byť plnší alebo sviežejší chuťový zážitok. V zásade platí, že červené vína, ako archívna Frankovka modrá CHateau Pezinok majú hutnejšiu chuť, ako vína biele. To isté možno povedať o vínach z hrozna, ktoré zrelo v teplejšej klíme v porovnaní s hroznom z chladnejších končín.

Dôležitým kritériom ovplyvňujúcim chuť vína je aj obsah alkoholu. Bežne sa pohybuje od 11 – 13 %, no celá škála začína na 5 a môže končiť až pri 18 objemových percentách alkoholu na liter.

https://www.marketviewliquor.com/blog/2018/08/how-to-choose-a-good-wine/

- reklamná správa -