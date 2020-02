VOĽBY 2020: Fotografovanie upraveného hlasovacieho lístka porušuje tajnosť voľby

BRATISLAVA - Fotografovaním už upraveného hlasovacieho lístka a jeho zverejňovaním na sociálnych sieťach dochádza k porušeniu tajnosti hlasovania. Uviedol to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány.

Podľa neho volič môže povedať, ako hlasoval, ale nemal by v záujme jeho ochrany disponovať dôkazom. "Dochádza k porušeniu tajnosti hlasovania. Ten, kto to zverejňuje, možno si ani neuvedomuje, že tým porušuje pravidlá demokratickej súťaže," uviedol Bárány. "Tajnosť hlasovania je osvedčeným spôsobom ochrany slobody voliča pri jeho rozhodovaní a keď ju takýmto spôsobom, možno z recesie, humoru, na protest, porušuje, škodí tým možno aj sám sebe do budúcna a vytvára priestor na kontrolu hlasovania voliča," doplnil v tejto súvislosti šéf štátnej volebnej komisie.

Fotografie hlasovacieho lístka so zakrúžkovanými kandidátmi sa počas volieb objavujú najmä na sociálnych sieťach. Zverejňujú ich v tomto období aj niektorí kandidáti, ktorým lístky posielajú voliči zo zahraničia. Sankcia za takéto konanie v zákone o podmienkach výkonu volebného práva nie je. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.