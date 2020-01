Publicista má jasno: Konflikt v eurovoľbách medzi PS-Spolu a ĽSNS pomohol obidvom

BRATISLAVA – Mobilizácia voličov prostredníctvom konfliktu medzi koalíciou PS-Spolu a ĽSNS pred eurovoľbami pomohla obom stranám k veľmi dobrým volebným výsledkom. V diskusii na Tablet.TV to pripomenul publicista Juraj Hrabko.

Voličov iných národne orientovaných strán eurovoľby príliš nezaujímali a tak do Európskeho parlamentu nepostúpila Slovenská národná strana ani Sme rodina. Kotlebovci, ktorí boli v závere kampane v centre ostrého konfliktu s progesívcami, však získali až dva mandáty a samotná koalícia PS-Spolu dokonca štyri. Pred parlamentnými voľbami sa tento konflikt vracia, tentoraz však v ostrejšej forme priamo na uliciach. Nie iba PS-Spolu, ale celá skupina zástupcov opozičných strán programovo organizuje protidemonštrácie na miestach predvolebných mítingov kotlebovcov.

„Toto je podľa môjho názoru nešťastný a nekultúrny spôsob vedenia politického zápasu,“ reaguje Hrabko. „Krátko pred voľbami má byť medzi stranami konflikt. Ale mal by to byť konflikt programový, nie konflikt na uliciach. To je potenciálne nebezpečné,“ povedal. Po tom, ako musela ĽSNS zrušiť míting v Levoči v dôsledku takejto protidemonštrácie, sa dal na facebookovej stránke Spolu nájsť tento status: „Myslím, že na východe sme začali vo veľkom štýle. V Levoči sme vypli kotlebovcov, spolu s našimi sa tam proti nenávisti prišlo postaviť toľko slušných ľudí, že Mazurek vyhlásil 'bezpečnostné riziko' a zrušil ich akciu.“

Približne v tom istom čase na facebookovej stránke Milana Uhríka z ĽSNS odznelo: „Liberáli začali zvážať na naše predvolebné stretnutia asociálov a kriminálnikov z osád, s cieľom narušiť až doposiaľ absolútne pokojný priebeh našich predvolebných podujatí. Pokusy Kisku, Hlinu a ďalších liberálov o násilné prekazenie nášho práva stretávať sa s občanmi však rozhodne tolerovať nebudeme.“

Podľa Hrabka tieto dva statusy ukazujú, akým spôsobom budú obe strany konflikt využívať v predvolebnej kampani. „Dve stanoviská, ktoré ste citovali, presne ukazujú, ako každá z týchto dvoch strán mieri na tých svojich. A vydáva im posolstvo, ktoré ich dokáže osloviť,“ povedal. „Dajú sa vzniesť výhrady voči obom statusom, ĽSNS nemôže hovoriť o ľuďoch, ktorí prišli na protidemonštráciu ako o kriminálnikoch a asociáloch. Na druhej strane PS-Spolu nemôže hovoriť o slušných ľuďoch. Slušní a demokraticky zmýšľajúci ľudia nenarúšajú míting inej strany. Demokracia je diskusia. Ja toto za slušný spôsob protestu nepovažujem,“ reagoval Hrabko.

Na otázku, či podľa neho opoziční lídri vedia, že narúšaním predvolebných mítingov ĽSNS dávajú tejto strane šancu lepšie mobilizovať svojich voličov a tým aj dosiahnuť vyšší volebný výsledok, Hrabko povedal, že pravdepodobne áno. „Oni o tom vedia, ale napriek tomu to skúšajú. Lebo v tých eurovoľbách bolo veľmi úspešné aj PS-Spolu, nie iba ĽSNS,“ zhrnul. V debate Hrabko krátko komentoval aj zrušenie obvinenia bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi, ktorého minulý týždeň zadržala NAKA v jeho dome v Hamuliakove a po zásahu dozorujúceho prokurátora bol prepustený. „Polícia urobila chybu už v tom, že sme mohli sledovať zadržanie pána Trnku takmer v priamom prenose. Tým, že z toho urobili také teatrálne kino, vzbudili veľké očakávania, že vedia, čo robia. Potom sa ukázalo, že nevedia,“ reagoval Hrabko.

Nesúhlasí však s tým, že problémom bola nedostatočná komunikácia vyšetrovateľa s prokurátorom. „Treba jasne povedať, že policajný vyšetrovateľ nie je nejaký 'mopslík' prokurátora, je nezávislý. Predsa nemôže chodiť s každou vecou za dozorujúcim prokurátorom,“ poznamenal. Dodal, že podľa neho samotný fakt, že v pracovni bývalého generálneho prokurátora bola nainštalovaná skrytá kamera, indikuje, že k porušeniu zákona v tomto prípade došlo.

Skutočnosť, že parlament na svojej poslednej schôdzi nedokázal prelomiť veto prezidentky Zuzany Čaputovej, označil Hrabko za jej politické víťazstvo. „A zaujala ma ešte jedna vec – takmer nikto si nevšíma, že vládna koalícia končí s tým, že nemá väčšinu. V normálnej parlamentnej demokracii by to okamžite viedlo k návrhu na odvolanie premiéra,“ upozornil Hrabko, podľa ktorého takto opozícia nevyužila šancu otestovať schopnosť koalície udržať vlastnú vládu.