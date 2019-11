Prerod Smeru dnes zažije Deň D! Tieto hviezdy už nebudú na kandidátke, predbehne ich aj Blaha

BRATISLAVA - Smer dnes na predsedníctve schvaľuje kandidátku do budúcoročných parlamentných volieb. Zatiaľ je istá len jednotka kandidátky, ktorou bude Peter Pellegrini. Šéf strany to zopakoval na včerajšej tlačovke. Viacerí čelní predstavitelia Smeru sa však už na kandidátke neobjavia, otázne sú aj mená Martina Glváča či Moniky Jankovskej. Smerom hore zrejme postúpi Ľuboš Blaha.

Dnes by mala byť známa kandidačná listina najsilnejšej vládnej strany Smer. Robert Fico včera uviedol, že poradie sa oproti minulej kandidátke bude meniť, no veľké prekvapenia čakať netreba. Oproti minulej z nej však vypadnú najsilnejšie mená, ktoré v minulosti Smer reprezentovali.

Jednotkou bude premiér

Okolo kandidátky Smeru bolo dlho ticho. Niekoľko týždňov sa špekulovalo o tom, kto bude jednotkou Smeru. Koncom septembra Smer prostredníctvom hovorcu v stanovisku potvrdil, že jednotkou bude Peter Pellegrini. „Je v plnej kompetencii predsedu strany SMER - SD R. Fica navrhovať zoznam kandidátov na funkciu poslanca NR SR. Túto svoju právomoc využije a navrhne, aby kandidátku strany SMER - SD do NR SR viedol Peter Pellegrini. Toto rozhodnutie je pre Slovensko najlepším riešením,“ uviedol vtedy hovorca strany Ján Mažgút.

Zdroj: TASR - František Iván

Premiér pozíciu volebného lídra prijal s tým, že je pripravený urobiť všetko pre to, aby ľudí presvedčil konkrétnymi výsledkami. Špekulácie o jednotke Smeru skončili, no v hre boli ďalšie kontroverzné mená, ktoré by mohli byť pri zostavovaní kandidátky problémom.

Duo Fico-Pellegrini funguje, aj keď sa nemajú v láske

Podľa politológa Radoslava Štefančíka nie je dôležité, ktor je na prvom alebo druhom mieste. „Dôležitejšie je, že tak Fico ako aj Pellegrini budú na kandidátke na popredných miestach. Pellegriniho môžu niektorí voliči ľavice vnímať ako tú slušnejšiu časť Smeru, pre ktorú sa ešte stále, aj napriek početným škandálom, oplatí voliť Smer. A Fico so sebou ťahá tú radikálnejšiu časť elektorátu, ktorý by v opačnom prípade bol ochotný voliť buď Harabina, Danka alebo kotlebovcov,“ povedal pre Topky.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Smeru sa podarilo po vražde novinára a jeho snúbenice zastaviť prudký pád preferencií, takže akákoľvek nepredvídaná zmena tímu by mohla Smer dostať do nečakanej situácie. „Duo Fico-Pellegrini, aj napriek tomu, že sa nemajú v láske, zrejme funguje, a čo funguje, netreba meniť,“ myslí si Štefančík.

Maznák Glváč

Spornými menami sú jednoznačne Martin Glváč a Monika Jankovská. Bývalý podpredseda parlamentu odstúpil z funkcie po tlaku médií kvôli jeho komunikácii s Marianom Kočnerom. Svoje rozhodnutie oznámil po Dušičkách na Facebooku. Zároveň obvinil Borisa Kollára, že práve on ho mal s Kočnerom zoznámiť.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

„Nikdy som nebol prilepený k žiadnej stoličke a je to moje autonómne rozhodnutie. Chcem sa, samozrejme, poďakovať predsedovi Smeru Robertovi Ficovi a celému poslaneckému kluvu Smer-SD za ich podporu, no som presvedčený, že som sa rozhodol správne,“ napísal vtedy Glváč na sociálnej sieti. Jeho postavenie na kandidátke je stále otázne, po včerajšom poslaneckom klube strany odmietol povedať. Ani Fico jeho včera na tlačovke nekomentoval, či Glváč na kandidátke bude, alebo nie.

... a opička Jankovská

Aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská sa zrejme na kandidátke strany viac neobjaví. Zo svojho postu odstúpila takisto po zverejnení komunikácie s Kočnerom, v ktorej ju oslovoval „moja opička“. Podľa nej mala ovplyvňovať ostatných sudcov, aby rozhodovali v prospech niektorých jeho káuz. Vyšetrovateľ NAKA ju identifikuje ako autentickú a ich identitu ako hraničiacu s istotou. Osobitná komisia Súdnej rady zriadená pre kauzu Kočnerovej Threemy včera odporučila Súdnej rade Jankovskú disciplinárne stíhať.

Zdroj: Jan Zemiar

Jankovská po dlhom mlčaní a dovolenke sama na post štátnej tajomníčky rezignovala. „Chceli ste moju verejnú popravu, tak ju tu máte“ týmito slovami ukončila svoje pôsobenie na poste. Podľa jej slov tak spravila kvôli svojej rodine a zásah polície a prokuratúry voči nej považovala za politicky motivovaný. „O tom, že by si Kočner vymenil tisíc správ s osobou uloženou ako Monika Jankovská, ja nič neviem,“ povedala. Zopakovala, že sa s Kočnerom nepozná ani sa s ním nestretávala. Smer jej poďakoval za kus dobrej roboty.

Štefančík uviedol, že Jankovská a Glváč by nemali za stranu kandidovať. Najmä kvôli kauzám, ktorým čelili. „Monika Jankovská aj Martin Glváč čelia podozreniam, že pracovali pre mafiána. Pani Jankovská dokonca z toho, že znásilňovala justíciu vo viacerých prípadoch. V slušnej spoločnosti by chodili po kanáloch a neukazovali sa na kandidátke nejakej strany,“ povedal.

Ďalšie otázniky - Gašpar a Blaha

V rámci kandidátky Smeru sa skloňovali aj mená bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara a poslanca s kontroverznými názormi Ľuboša Blahu. „Na základe aktuálnej situácie si nemyslím, že by mal byť pán bývalý policajný prezident Tibor Gašpar súčasťou kandidátky Smeru,“ povedal v polovici augusta Pellegrini s tým, že by sa mal v prvom rade sústrediť na očistenie svojho mena. Problém mal aj v Blahom, na ktorého adresu sa vyjadril priamo pred ním na výbore pre európske záležitosti. Pred eurovoľbami kritizoval jeho protieurópske statusy na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Na výbore mu vtedy zacitoval aj niektoré výroky zo statusov. „Predseda výboru pre európske záležitosti sa nemá takto vyjadrovať na adresu EÚ. Mal by sa týchto vyjadrení zdržať. Pokiaľ deklarujeme, že niet iného priestoru na existenciu SR, že je to náš životný priestor, tak aby predseda európskeho výboru sa takýmto spôsobom vyjadroval na adresu EÚ ako takej, to je niečo, s čím nemôžem ja ako predseda vlády súhlasiť, bez ohľadu, či je to člen našej strany,“ vyhlásil premiér s tým, že je to cez čiaru. Blaha to vzal na vedomie. Na rozdiel od Glváča, Fico ho obhajoval s tým, že je to proeurópsky politik a včera potvrdil, že Blaha na kandidátke bude a zrejme sa dostane vyššie než pred štyroma rokmi.

Blaha má šancu dostať sa vyššie

Podľa Štefančíka Gašpar nie je dôležitý pre voliča Smeru, ale skôr pre špičku Smeru. „Gašpar v určitom období plnil dôležité úlohy a miesto na zvoliteľnom mieste by bolo pre neho určitým zadosťučinením za poskytnuté služby. Ľuboš Blaha je najvernejší učeň Roberta Fica. Šíri okolo seba prach a síru, nenávisť sa pre neho stala prostriedkom na mobilizáciu voličov,“ povedal.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Blaha má šancu dostať sa na kandidátke na vyššie miesto, než bol pred štyrmi rokmi. „Viaže totiž na seba voličov, ktorým imponujú krčmové reči. Ak by tam nebol, hrozilo by, že táto časť elektorátu by prešla k Harabinovi alebo Kotlebovi. Ľavicový a pravicový extrémizmus majú totiž k sebe oveľa bližšie, než sa na prvý pohľad zdá,“ komentoval politológ.

Tí, ktorých už nebudú menovať

Robert Kaliňák

Politická kariéra Roberta Kaliňáka sa pomaly končila po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V polovici marca 2018, necelý mesiac po vražde rezignoval na post ministra vnútra. S Kaliňákom sa spája viacero káuz. Po vražde novinára prepukla ďalšia kauza. Slovensko malo byť údajne namočené do únosu vietnamského občana. Kaliňák sa po rezignácii na niekoľko mesiacov odmlčal. Tesne pred koncom minulého roka Kaliňák uviedol, že sa vzdá mandátu poslanca. Ten mu zanikol 31. decembra 2018.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

V parlamente ho nahradil Peter Náhlik. Aj naďalej je však podpredsedom strany Smer. „Táto zmena mi umožní viac sa venovať svojej rodine a byť slobodnejším občanom, ktorý môže lepšie a účinnejšie brániť stranu Smer-SD a jej voličov pred útokmi opozície a niektorých médií,“ uviedol na sociálnej sieti. To, že nebude na kandidátke Smeru, povedal Peter Pellegrini začiatkom októbra v rádiu Expres. Premiér dodal, že z vyjadrení a aktivít Kaliňáka vyplýva, že už nebude mať „veľký záujem a chuť byť poslancom parlamentu“.

Peter Kažimír

Po viacerých špekuláciách sa potvrdilo, že Peter Kažimír sa stane guvernérom Národnej banky Slovenska. Opustil tak post ministra financií, na ktorom ho nahradil Ladislav Kamenický. V súvislosti s menovaním na nový post sa tak Kažimír začiatkom júna vzdal členstva v strane Smer. Na včerajšej tlačovke Fico Kažimíra skritizoval kvôli zvyšovaniu bankového odvodu, ktorý Smer presadzuje.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

NBS uviedla, že zvyšovanie bankového odvodu je jedným z faktorov, ktorý ohrozuje finančnú stabilitu bankového sektora na Slovensku. „Guvernér Národnej banky zabudol, že bol vysokým predstaviteľom strany Smer. Ja som niekedy šokovaný z toho, že keď bol minister, všetko bolo v poriadku a bol dva týždne na Národnej banke a nebolo nič v poriadku,“ vyhlásil včera Fico. Podľa neho to nebolo korektné voči Kažimírovmu nástupcovi a súčasnému šéfovi rezortu financií.

Marek Maďarič

Prvým smeráckym ministrom, ktorý rezignoval na svoj post, bol bývalý minister kultúry Marek Maďarič. „Chcem vám oznámiť, že som sa rozhodol podať demisiu, odstúpiť z funkcie ministra kultúry,“ oznámil koncom februára 2018 Maďarič. „Po tom, čo sa stalo, si neviem predstaviť, že budem pokojne sedieť v kresle ministra,“ dodal. O pár mesiac, 25. októbra, po viacerých nezhodách definitívne vystúpil zo strany a v parlamente zostal pôsobiť ako nezávislý poslanec.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Aj naďalej sa rieši jeho budúce pôsobenie v politike. V budúcoročných parlamentných nebude kandidovať za žiadnu politickú stranu. Zároveň však nevylúčil, že sa v budúcnosti nebude v politike opätovne angažovať. Jeho meno sa po odchode zo Smeru spájalo predovšetkým s politickou stranou Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera. Maďarič sa ako hosť zúčastnil aj na ustanovujúcom sneme strany. Jeho pôsobenie zatiaľ nie je isté.

Viliam Jasaň

Po brútalnej poprave novinára a jeho snúbenice odišli zo svojich postoj aj Viliam Jasaň a Mária Trošková. U Fica na svojich postoch skončili po článku Jána Kuciaka, z ktorého boli zrejmé ich kontakty s Antoninom Vadalom. „Spájanie našich mien s týmto ohavným činom niektorými politikmi či médiami je absolútne za čiarou. Kategoricky odmietame akúkoľvek súvislosť s touto tragédiou. Keďže však sú naše mená zneužívané v politickom boji proti predsedovi vlády Robertovi Ficovi, rozhodli sme sa až do vyšetrenia tohto prípadu opustiť svoje pracovné pozície na Úrade vlády SR,“ napísali minulý rok v spoločnom vyjadrení.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Jasaň pôsobil ako šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády. Opäť sa mal dostať do parlamentu po eurovoľbách. Bol totiž poslaneckých náhradníkom Miroslava Číža, ktorého zvolili za Smer do europarlamentu. Nakoniec sa tak nestalo. „Dnes bolo na centrálu strany Smer-SD doručené oznámenie od pána Viliama Jasaňa, že si neuplatní mandát ako náhradník za Miroslava Číža a nenastúpi do Národnej rady,“ uviedol vtedy hovorca strany.

Miroslav Lajčák

Zdá sa, že Smer príde o ďalšie veľké meno. V politike zrejme skončí aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Začiatkom novembra to po rokovaní vlády uviedol samotný šéf rezortu. S najväčšou pravdepodobnosťou nebude na žiadnej kandidátke v budúcoročných parlamentných voľbách. „Nebudem kandidovať. Ak by som chcel byť súčasťou slovenskej politiky, kandidoval by som za prezidenta,“ povedal vtedy Lajčák. Tvrdí síce, že nikdy nehovor nikdy, ale nevidí sa byť súčasťou budúcej vlády. „Hádam sa nestratím,“ dodal s úsmevom na otázku, čo bude robiť, ak nebude v politike.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ján Počiatek

Počiatek ešte v roku 2016 kandidoval za Smer z deviateho miesta. V prvej Ficovej vláde pôsobil v rokoch 2006 až 2010 ako minister financií a v druhej ako minister dopravy. V lete 2008 vyšli najavo informácie, že sa Počiatek v období, keď bol šéfom rezortu financií, niekoľko dní pred zverejnením informácie o konečnom výmennom kurze medzi slovenskou korunou a eurom, objavil na súkromnej jachte. Tá patrila vedeniu finančnej skupiny J&T v Monaku.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Na včasnom získaní takýchto informácii mohli podnikatelia finančnej skupiny zarobiť milióny korún. Počiatek na svoju obhajobu tvrdil, že sa na jachte s podnikateľmi rozprával iba o prebiehajúcich pretekoch Formuly 1 a o počasí a že informácie o výmennom kurze vtedy ešte neboli k dispozícii. V apríli roku 2016 sa vzdal poslaneckého mandátu. O Počiatkovi sa vtedy špekulovalo ako o možnom šéfovi SPP, no nestalo sa tak.

V Smere sa dohodnú

Politológ dodal, že je nepravdepodobné, že by sa v Smere na kandidátke nedoholi. „Ak je pre Roberta Fica niečo typické, tak je to skutočnosť, že emócie necháva pri rozhodovaní bokom. V jeho rozhodovaní je prítomný racionálno-mocenský kalkul. A ten mu jasne hovorí, že akýkoľvek otvorený rozpor v Smere by bol pre neho nevýhodný,“ myslí si Štefančík. Dodal, že Fico urobí určite všetko preto, aby sa s Pellegrinim, čo sa kandidátky týka, dohodol.

Fico naznačil, že prekvapenia sa nechystá, no niektoré veci sa môžu zmeniť a zrejme sa chystá vylepšiť aj imidž strany. „Predsa len, ľudí namočených do škandálov zo dňa na deň pribúda. Či už to boli tendre, komunikácia či priateľstvá nerobia dobre imidžu Smeru. Napriek tomu, že si mnohí voliči môžu myslieť, že raz sa budú naši vnuci učiť o Smere ako o zločineckej organizácii, predsa len tu ostáva dosť veľa ľudí, pre ktorých budú vlaky či obedy zadarmo dôležitejšie, než je úroveň našej demokracie, spravodlivosti a právneho štátu,“ dodal politológ.

