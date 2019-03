Kresťanská únia predstavila kandidátku: V EP chce obhajovať ľudskú dôstojnosť

BRATISLAVA - Ľudská dôstojnosť, rodina, bezpečnosť a sloboda sú priority, ktoré chce v Európskom parlamente obhajovať mimoparlamentná Kresťanská únia. Za dôležité tiež považuje dôsledné rešpektovanie princípu subsidiarity a proporcionality. Jej predstavitelia to oznámili na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

"Politiky EÚ by mali rešpektovať dôstojnosť človeka," myslí si europoslankyňa Anna Záborská, ktorá je na čele kandidátky v májových voľbách do EP. Pod túto tému podľa nej spadá aj neprípustnosť dvojakej kvality výrobkov, ale aj životné prostredie alebo vyrovnanie platieb farmárom. Zároveň zdôraznila, že dôstojnosť patrí každému človeku, od počatia po prirodzenú smrť, a inštitúcie EÚ nemajú kompetencie zasahovať do bioetických otázok.

Anna Záborská Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Druhým dôležitým princípom, ktorý by chcela strana presadzovať, je rodina. Tá podľa Záborskej úzko súvisí aj so vzdelávaním a právom rodiča vybrať druh vzdelávania pre svoje dieťa. Strana chce tiež obhajovať slobodu, špeciálne slobodu vierovyznania. Tá by podľa ďalšieho europoslanca Branislava Škripeka, ktorý vo voľbách kandiduje z druhého miesta, mohla byť napríklad podmienkou na uzatvorenie obchodných zmlúv medzi EÚ a tretími krajinami.

V oblasti bezpečnosti a zahraničnej politiky by strana chcela zvýrazniť hlas Slovenska. "Okrem obchodných zmlúv a diplomatického úsilia by sme mali mať schopnosť brániť naše hranice a bezpečnosť našich občanov," povedal Škripek. Európsku armádu však poslanec vníma ako zbytočné oslabovanie severoatlantického piliera.

Branislav Škripek Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Záborská priznala, že vo viacerých bodoch sa program prekrýva s programami iných kresťanských strán, spájanie však neplánuje. "Pri strane Kresťanská demokracia - Život a prosperita nám prekážajú niektorí ľudia na kandidátke alebo podpora pána Harabina ako prezidentského kandidáta. V KDH je to najmä systém vedenia strany," vysvetlila.

O kandidátoch na poslancov EP strana informovala už koncom februára. Na kandidačnej listine Kresťanskej únie je 12 mien, z toho je sedem mužov a päť žien. Kandidáti pochádzajú zo všetkých regiónov Slovenska.