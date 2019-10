FOTO Lesný požiar pustoší Kaliforniu: Plamene sa rýchlo šíria, polícia evakuuje mesto Moraga

Oheň spálil za dve hodiny približne 25 hektárov pôdy a nachádza sa neďaleko Saint Mary's College of California, samotnú školu však zatiaľ neohrozuje. Polícia obyvateľom Sanders Ranch povedala, aby si zobrali len dôležité veci. So situáciou už bojujú tamojší hasiči.

Zdroj: SITA/AP Photo/Noah Berger

Komunita v Contra Costa County spadá do San Francisco Bay Area, kde sa spoločnosť Pacific Gas and Electric (PG&E) rozhodla odpojiť viac ako 800-tisíc odberateľov od elektriny, a to práve pre riziko lesných požiarov, ktoré by mohli vzniknúť následkom strhnutia elektrického vedenia počas silného vetra.