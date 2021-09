Na Orave sa postarali o bizarný rekord: FOTO unikátu z miestnej reštaurácie

NIŽNÁ NAD ORAVOU - Kto by nemal rád pizzu?! Obľubujú ju aj na Orave v obci Nižná, kde chceli zákazníci jednu objednať pre svoju malú dcéru. A tak neplánovane vzniklo jedlo, ktoré je už zapísané aj v Slovenskej knihe rekordov.

Miestna pizzeria sa môže pochváliť unikátnym rekordom; jej majiteľovi a zároveň šéfkuchárovi sa podarilo vyrobiť najmenšiu pizzu na Slovensku. Meria len niečo vyše päť centimetrov. "Celé to vzniklo, keď sa u nás zastavil jeden z našich stálych zákazníkov so svojou dcérkou. On si vypýtal maxi pizzu a pre dcéru zas poprosil mini pizzu," začína svoje rozprávanie kuchár Andrej.

Síce nevedel, čo si pod pojmom "mini pizza" hosť predstavuje, chcel mu vyjsť v ústrety a možno si z neho aj tak trochu spraviť srandu a s objednávkou sa popasoval ukážkovo. O chvíľu zákazníkovi naservíroval najmenšiu pizzu na Slovensku.

"Všetci sa nesmierne pobavili a z najmenšej pizze sa hneď stal hit v celej Nižnej. O pár dní už pizzu zapisovali do Slovenskej knihy rekordov a my sa tak tešíme, že naša malá obec na Orave sa môže pochváliť takýmto rekordom," dodal šéfkuchár.