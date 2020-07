FOTO Gabika náhodou vošla do pivnice svojej susedy: Neverila tomu, čo v nej našla

Pri pohľade na zaváraniny tety Hely zo Solčian pri Topoľčanoch vám určite napadne staré porekadlo, ktoré hovorí, že "keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté". A takto reagovala aj naša čitateľka, ktorá sa úplnou náhodou ocitla v komore svojej niekdajšej susedy. "Keď som uvidela jej zavarené uhorky, neverila som vlastným očiam. Z každého pohára sa na mňa usmievali srdiečka alebo kvetinky. Hneď som mala lepšiu náladu," uviedla.

Zdroj: Tip čitateľa

Gabiku prekvapilo najmä to, že dôchodkyňa to všetko vymyslela sama, pretože sa podľa vlastných slov páčia pekné veci a rada sa hrá. "Najskôr som robila smajlíkov, potom mi napadlo, že môžem využiť aj iné formičky. Chce to len trochu trpezlivosti a väčšie uhorky, napríklad šalátové. Úspech je zaručený aj vtedy, keď vykrojené kúsky uhoriek natlačíte pod sklo pohárov bez ozdôbok. Ale keď som ich prikrášlila čiernym korením, červenou paprikou či mrkvou, vyzerali oveľa krajšie," povedala Hela.

Zdroj: Tip čitateľa

Zdroj: Tip čitateľa

A hoci ona sama nemá vnúčatá, myslí si, že takéto zaváranie by určite motivovalo aj deti, ktoré by z väčších uhoriek s radosťou vykrajovali rôzne tvary. Stačia na to len formičky na cesto, trochu korenia, kúsok mrkvy alebo červenej papriky a samozrejme nejaký čas navyše. "Ale veď každá práca ide lepšie, keď je pri nej zábava a všetci sa potešia z krásneho výsledku," dodáva kreatívna gazdinka.