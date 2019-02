Matovič prezradil, koho bude OĽaNO podporovať v prezidentských voľbách! Je to zmena

BRATISLAVA - Parlamentné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v prezidentských voľbách nedáva svoju podporu iba jednému z kandidátov na prezidenta SR. Vyhlásil to na dnešnej tlačovej besede líder hnutia Igor Matovič s tým, že v ich očiach sú Robert Mistrík, Zuzana Čaputová a František Mikloško trojicou demokratických kandidátov, z ktorých by každý bol dobrým prezidentom republiky.

Otvorene však Matovič povedal, že on osobne Mikloška voliť nebude, lebo v prieskumoch nemá dosť preferencií. "Voliť kandidáta, kde by môj hlas prepadol, určite voliť nebudem. Ja sa rozhodujem medzi Čaputovou a Mistríkom," priblížil s tým, že nechce, aby sa do druhého kola dostal kandidát Štefan Harabin. Matovič dodal, že pri voľbe hlavy štátu sa ľudia rozhodujú najmä na základe svojho úsudku a nie na základe odporúčania politickej strany.

"Naše hnutie urobilo najviac preto, aby demokratický volič mal iba jedného kandidáta v prvom kole volieb. Ako jediná opozičná strana sme sa správali zodpovedne. Pozvali sme trojicu za spoločný stôl a chceli sme sa baviť o spoločnom postupe," uviedol s tým, že iba Mikloško sa nezúčastnil. Pripomenul, že Mistrík aj Čaputová prisľúbili, že sa budú správať zodpovedne.

Podľa OĽaNO v prípade, ak bude hrozba zvolenia Harabina či Mariana Kotlebu, Mistrík či Čaputová urobí správne rozhodnutie a vzdá sa kandidatúry v prospech druhého. "Rešpektujeme ich súčasné rozhodnutia a postoje. Ale jeden aj druhý nám pripadá, akoby sa spoliehali, že Štefan Harabin sa do druhého kola nedostane. Stále verím v zodpovednosť týchto kandidátov," uviedol Matovič a dodal, že verí, že Mistrík a Čaputová učinia zadosť svojmu prísľubu. "Môžeme odporúčať vhodného kandidáta, ale zostaneme stáť na pôvodnom, že vidíme troch dobrých kandidátov. Myslíme, že ktorýkoľvek z trojice by bol dobrým kandidátom," uviedol.

Zároveň Matovič vyzval liberálnych kandidátov, aby nedráždili kresťanov vyjadreniami o kontroverzných témach, o partnerstvách homosexuálnych párov, adopciách. "Prezident má v tejto veci nulové kompetencie," povedal. Zároveň vyzval voličov, aby nepodliehali manipuláciám, falošným správam, ale aby sa rozhodovali v prospech slušného Slovenska.

Matovič ešte 13. februára hovoril, že Zuzana Čaputová by sa mala zachovať zodpovedne a odstúpiť zo súboja o prezidentské kreslo. Uviedol to po tom, ako prezentoval výsledky prieskumu agentúry Focus, ktorý si hnutie dalo vypracovať. Matovič sa odvolával na to, že podľa prieskumu agentúry Focus by sa do druhého kola mohol dostať Štefan Harabin, ak by v jeho prospech odstúpil líder Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba.

Takisto podľa prieskumu vyplýva, že šancu poraziť Maroša Šefčoviča má Robert Mistrík. Čaputová by podľa tohto prieskumu nad Šefčovičom nezvíťazila. Matovič preto zdôraznil, že "je zodpovedné neriskovať Harabina v druhom kole a neriskovať to, že Robert Fico sa stane predsedom Ústavného súdu SR". Tvrdil totiž, že víťazstvom Šefčoviča by sa Fico šéfom košického súdu stal. Matovič sa teda prikláňal k možnosti, aby sa Čaputová vzdala kandidatúry. V súčasnosti sa uchádza o kreslo prezidenta 14 kandidátov. Prvé kolo volieb je naplánované na 16. marca, druhé na 30. marca tohto roka.