Kandidátka na ÚS Pfundtner: Pri hlasovaní o amnestiách som mala obrovskú právnu dilemu

BRATISLAVA - Kandidátka na post ústavnej sudkyne Edita Pfundtner (Most-Híd) mala právnu dilemu, keď sa v parlamente hlasovalo o zrušení amnestií Vladimíra Mečiara. Priznala to na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR počas jej vypočúvania. Pfundtner v súčasnosti pôsobí ako štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, za kandidátku ju nominovala Právnická fakulta Univerzity Komenského.

"Pravidelne mávam etické a morálne dilemy. Nemusím sa za to hanbiť. Napr. obrovskú právnu dilemu som mala pri rušení amnestií Vladimíra Mečiara. Som rada, že som za ich zrušenie mohla hlasovať, ale ako právnik presadzujem právnu istotu. Ak funguje právny štát, nemalo by dochádzať k rušeniu amnestií," povedala Pfundtner.

Zároveň je presvedčená, že verejnosť by mala vedieť o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR viac, preto považuje za škodu, že za túto inštitúciu navonok komunikujú len hovorca a predsedníčka. "Je na škodu, keď nekomunikuje aj sudca-spravodajca či sudca, ktorý mal odlišné stanovisko. Verejnosť by mala možnosť dozvedieť sa viac," myslí si Pfundtner. Aj to je podľa je slov jedna z ciest, ako zvýšiť dôveryhodnosť celej inštitúcie.

Pfundtner o sebe tvrdí, že je pre ňu samozrejmé pomáhať ľuďom v poskytovaní včasnej a kvalitnej spravodlivosti. "Aj keď nemám bohatú publikačnú činnosť, verím, že do cieľa dobehnem a za svoj výkon sa nebudem musieť hanbiť. Funkciu chcem vykonávať s obrovskou dávkou ľudskosti, odvahy, s rešpektom a schopnosťou počúvať, netolerujúc vnútorné ani vonkajšie tlaky," povedala. Kandidátka sľubuje, že ak bude zvolená a vymenovaná, bude rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nestranne a nezávisle, rešpektujúc svoju zodpovednosť vo vzťahu k morálke.

Poslancov zaujímal názor štátnej tajomníčky na rozdiel medzi nespravodlivým a neústavným zákonom. "Nespravodlivý zákon nemusí byť neústavný, ľudia ho môžu vnímať ako napríklad veľmi prísny. Za taký považujem napríklad zákon o povinných hudobných kvótach v slovenských rádiách," priblížila Pfundtner.

Ako pred členmi ústavnoprávneho výboru povedala Pfundtner, "sedíme tu preto, že sa končí mandát deviatim sudcom Ústavného súdu SR. Tejto téme som sa aktívne venovala a sledovala odbornú diskusiu. Vo svojom motivačnom liste som prirovnala voľbu nových sudcov k bežeckým pretekom. Verím, že prídem do cieľa a za svoj výkon sa nebudem musieť hanbiť". "Pri svojej doterajšej práci som sa vždy snažila podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ako sudkyňa chcem preto hájiť práva občanov, ľudí a právneho štátu. Je pre mňa prirodzené pri budúcej práci neubližovať, pretože právo má slúžiť vyšším princípom," doplnila

Pfundtner bola vo štvrtok poslednou uchádzačkou na vypočúvaní. V piatok (25.1.) sa pred poslancami predstavia Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Marián Sluk, Juraj Sopoliga, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Ján Šikuta, Robert Šorl, Ján Štiavnický, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský.