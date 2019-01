Šéfa Smeru vypočúvali pred výborom: VIDEO Drsné reakcie politikov, Fico na Ústavný súd nepatrí

BRATISLAVA - Ústavnoprávny výbor včera začal s verejným vypočutím kandidátov na ústavných sudcov. Najočakávanejším kandidátom bol nesporne Robert Fico. Ten prišiel do historickej budovy tesne predtým, než mal predstúpiť pred výbor. Pri úvodných slovách sa mal predstaviť, no začal netradične. Ako politik. Vo svojom prejave sa obul do prezidenta Andreja Kisku a až na konci začal s predstavovaním. Mnohí jeho prejav kritizovali a podľa nich nepatrí na Ústavný súd.

Včera sa pred ústavnoprávnym výborom predstavili prví kandidáti. Bol medzi nimi aj Robert Fico, expremiér a šéf koaličnej strany Smer. Do historickej budovy NRSR dorazil až tesne predtým, než sa mal predstaviť pred výborom. Rovnako, ako ostatní, aj Fico mal predstaviť svoju prácu a motiváciu prečo sa o tento post uchádza. Zo začiatku to však vyzeralo ako jeho vlastná tlačovka. Politoloóg Radoslav Štefančík zhodnotil pre Topky Ficov prejav pred výborom.

Fica sa snažili nachytať

Poslanec Robert Fico patrí podľa politológa medzi najlepších rečníkov spomedzi slovenských politikov a len málokto mu dokáže byť v diskusii rovnocenným partnerom. „Ako dobrý rečník sa ukázal aj počas vypočúvania pred ústavnoprávnym výberom Národnej rady. Viacero opozičných politikov sa ho snažilo nachytať na jeho politických či osobnostných prešľapoch z minulosti, ale Ficovou výhodou bolo, že na ne nemusel odpovedať,“ povedal.

VIDEO Verejné vypočutie Roberta Fica pred ústavnoprávnym výborom

Pri praxi odpovedať nevedel

„Spomedzi opozičných poslancov asi najkompetentnejšiu otázku položil poslanec Ondrej Dostál, keď spochybnil jeho 15 ročnú prax. A práve toto bola jedna z mála otázok, pri ktorej kandidát Fico nevedel poriadne odpovedať,“ uviedol Štefančík. „Je síce skutočne pravda, že poslanci z ústavnoprávneho výboru rozhodnú, či splnil formálne podmienky, ale vzhľadom na to, že výbor ovláda vládna koalícia, nepôjde zrejme o odborné, ale politické stanovisko,“ myslí si politológ.

Zdroj: Jan Zemiar

Poslanec Dostál totiž veľmi jasne a zrozumiteľne vysvetlil, prečo funkciu premiéra alebo mandát poslanca nemožno považovať za právnické povolanie. „V tomto prípade tak Robert Fico nespĺňa podmienku na kandidáta člena ústavného súdu.“ Fico sa viackrát dotkol aj otázky, či môže dlhoročný politik pôsobiť na poste sudcu ústavného súdu. Menoval pritom príklady, spravidla z dlhoročných demokracií.

Fico nie je vhodný kandidát na Ústavný súd

„Zabudol však pritom, že v týchto krajinách predsedovia vlád nebývajú v prenájme u daňového podvodníka, či ministri alebo politici každú chvíľu nečelia nejakému podozreniu z korupcie alebo klientelizmu. A ak náhodou aj čelia, tak z funkcie rýchlo odchádzajú,“ ozrejmil Štefančík s tým, že príklady politikov, ktoré spomenul Fico nemajú nič spoločné s osudom bývalého premiéra, ktorého na ulici žiadali o odchod z politiky desaťtisíce občanov. Na otázku ohľadom jeho bývania v Bonaparte Fico odpovedal, že je to jeho problém, nech sa nestarajú.

Zdroj: Jan Zemiar

„Je preto možné, že Robert Fico sa odchodom z Bratislavy do Košíc chce vyhnúť momentu, že mu ho jedného rána zabúcha Národné kriminálna agentúra na dvere, ako to svojho času urobili kukláči vo vile Elektra. V tomto kontexte je úplne irelevantné, či Robert Fico dokáže nájsť niekde vo svojom životopise tých pár mesiacov praxe právnického povolania. Robert Fico totiž nie je vhodný kandidát, ale nie kvôli odborným, ale v prvom rade kvôli morálnym nedostatkom,“ dodáva Štefančík.

Bugár zmiernil postoj, nekomentujeme

Líder Mosta-Híd Béla v diskusii Denníka N uviedol, že pokiaľ Kiska Fica nevymenuje, nemal by kandidovať na post ústavného sudcu. Zároveň dodal, že svojim poslancom odporučí, aby za neho nehlasovali. Po verejnom vypočutí sa však strana rozhodla situáciu nekomentovať. „V tejto chvíli nevidíme dôvod na komentovanie vystúpení jednotlivých kandidátov. Poslanci klubu Mosta-Híd budú o nich rokovať po ukončení verejného vypočúvania. Naďalej platí, že sa budeme snažiť o to, aby sa zo 40 kandidátov parlament zvolil najpovolanejších 18,“ uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Fico je absolútne nevhodný kandidát

„Vystúpenie poslanca Fica na verejnom vypočutí jasne dokázalo, že je absolútne nevhodným a neprijateľným kandidátom na sudcu Ústavného súdu,“ uviedol v stanovisku za stranu OĽaNO hovorca Matúš Bystriansky. „Fico buď klamal, že nepozná poslanca NR SR za OĽANO a člena Ústavnoprávneho výboru NR SR Jána Marosza, čím porušil hranicu morálky a etiky a sám sa tak diskvalifikoval. V druhom prípade Roberta Fica, okrem iného, diskvalifikuje jeho neznalosť, keďže nepozná členov Ústavnoprávneho výboru NR SR, ktorý ho dnes vypočúval,“ dodal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel ​

Politické divadlo

Podľa tímlídra SaS pre spravodlivosť Alojza Baránika urobil Robert Fico zo svojho vypočutia na ústavnoprávnom výbore politické divadlo. „Neodpovedal na otázky, ktoré smerovali k jeho morálnej spôsobilosti byť sudcom Ústavného súdu a útočil z pozície sily na tých, ktorí si trúfli pýtať sa nepríjemné otázky. Typickým príkladom bola jeho ‚neodpoveď‘ na otázku smerujúcu k tomu, ako je v súlade s ústavným právom na prezumpciu neviny a súdnu ochranu jeho vystúpenie v postavení premiéra vlády, kde z obete trestného činu na páchateľku (prípad Hedvigy M.),“ uviedol Baránik.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Čaputová je sklamaná

„Z vypočutia som sklamaná. Róbert Fico sa nepostavil čelom ku všetkým legitímnym otázkam, ktoré sa týkajú jeho osoby. Dokonca je tu otáznik ohľadom toho, či spĺňa jedno z kritérií, a tým je dĺžka právnej praxe. Ani na túto otázku neodpovedal. Môj postoj sa nemení. Robert Fico nepatrí na Ústavný súd SR,“ uviedla v reakcii na Ficove vystúpenie.

Fico začal príhovor netradične, ako tlačovku

Svoj príhovor začal aj podľa vlastných slov neštandardne. „Možno môj príhovor začnem trochu neštandardne, ale keďže som kandidát a predseda najsilnejšej strany, dovoľte mi, aby som zvýraznil politický charakter aktu, akým je tvorba ÚS SR,“ začal svoje predstavovanie Robert Fico. Podľa neho klameme sami seba, ak sa snažíme vytvoriť obraz o tom, že Ústavný súd nemá nič s politikou. Tvorba ÚS je významný politický akt.

Zdroj: Jan Zemiar

Fico zároveň vyhlásil, že by nemal byť vytváraný obraz o tom, že politika by sa nemala pliesť do voľby Ústavného súdu. Vo svete je podľa neho bežné, že sa politici stávajú sudcami Ústavného súdu. S týmto súhlasili viacerí, okrem iného člen výboru Alojz Baránik i exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Pripomenul, že Ústavný súd vždy rešpektoval, aj keď rozhodol v niektorých prípadoch proti krokom jeho vlády.

Ďalší útok na Kisku

Robert Fico sa na miesto toho, aby prezentoval seba ako kandidáta, opäť obul do Kisku, spomenul jeho politickú budúcnosť. Spomenul aj to, že vopred oznámil, že ho nevymenuje. „Veľmi nesprávne je, ak sa niekto rozhodol diskvalifikovať niektorých politikov preto, ak boli pri tvorbe niektorých zákonov, ktoré potom ÚS označil za protiústavné.“ Spomenul niekoľko zákonov z jeho dielne alebo z dielne Smeru, s ktorými sa Ústavný súd nestotožnil.

Zdroj: Jan Zemiar

„Môžem uviesť ako príklad zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ten išiel priamo z mojej dielne, kde ÚS povedal, že prenesenie dôkazného bremena na konkrétneho človeka a spätná účinnosť takéhoto zákona nie je v súlade s Ústavou SR,“ povedal s tým, že to znamená, že každý poslanec, každý člen vlády či každý legislatívny pracovník, ktorý sa na tvorbe zákona podieľal, je automaticky diskvalifikovaný. „Potom postavím rečnícku otázku, prečo nie je diskvalifikovaný pán Kiska? Pretože, ako všetci dobre vieme, ÚS vo viacerých prípadoch konštatoval, že porušil Ústavu SR a odmietal rešpektovať nálezy ÚS.“

Pochybnosti o praxi

Ondrej Dostál počas času vyhradeného na otázky spochybnil Ficovu právnickú prax. „Zo životopisu, ktorý ste predložili ku svojej kandidatúre, mi podľa toho, ako som si ho pozrel a ako som videla priebeh vašich povolaní, som 15 rokov nenarátal, narátal som 13 rokov a 9 mesiacov. Rok a štvrť tam chýba,“ povedal Dostál a spýtal sa Fica či splnil podmienky na to, aby kandidoval na ústavného sudcu. Fico Dostála skritizoval za to, že spochybnil jeho kandidatúru. Naznačil, že na to nemá právo riešiť dĺžku jeho praxe.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Madej potom upozornil, že je právo odpovedať na otázky, nie povinnosť. Povedal to v nadväznosti na to, že Fico neodpovedal na otázky Dostála o jeho právnickej praxi. „Tento pokus považujem za trápny,“ skočil do reči Dostálovi Fico a povedal, že zastupoval obete trestných činov v niekoľkých prípadoch. Na otázku Jána Marosza ohľadom bývania v Bonaparte neodpovedal. „Čo sa týka otázky toho tretieho pána, v živote som ho nevidel, neviem kto to je ani z akej strany je. Nebudem to komentovať.“ Problematiku Ficovej praxe by mali riešiť po vypočutí všetkých kandidátov.