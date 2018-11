Priemerný vek poslancov v Trnave je 37 rokov, najstarší má 56 rokov

Peter Bročka

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

TRNAVA – Zo šiestich žien, ktoré zasadnú do novozvoleného 31-členného mestského zastupiteľstva (MZ) v Trnave, sú štyri učiteľky. Medzi 25 mužmi je najčastejšie zastúpené povolanie v oblasti IT technológií a manažérstva. Vyplýva to z údajov uverejnených na webovej stránke mesta.