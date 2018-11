V obci Koválovec spojili komunálne voľby s referendom: Starostu zaujímali problémy občanov

Renováček, ktorý bol jediným kandidátom na starostu, sa rozhodol vypísať referendum s 11 otázkami. "V parlamente politické strany naznačujú snahu o to, aby sa menším obciam uberali kompetencie. Chceli sme sa proti tomu začať brániť skôr ako bude neskoro. Prvých päť otázok sa venuje práve tomuto okruhu," uviedol starosta obce.

V referende boli aj otázky, týkajúce sa priamo obce. "Keď už som referendum vypísal, chcel som sa v ňom spýtať občanov aj na ďalšie problémy, ktoré úzko súvisia s obcou. Keď som nastupoval do svojej funkcie, jednou z priorít bolo otvorenie obchodu v obci. To sa nám podarilo, ale obchod sa pohybuje na hranici ziskovosti. Aj toto bola jedna z otázok, či sa má aj napriek tomu obchod v obci zachovať. Keďže kandidujem ako jediný kandidát, pýtal som sa aj na to, či sú spokojní s tým, ako vediem obec, výstavbou v obci, ako by sa postavili k výstavbe vodovodu a podobne," doplnil Renováček.

V miestnom referende hlasovalo 75 voličov, z čoho 73 hlasov bolo platných. Účasť v referende tak dosiahla 66,4 percenta. V referende sa občania vyjadrili za zachovanie doterajších kompetencií obce v takom rozsahu, ako je to v súčasnosti. V poslednej otázke podporili aj to, že ak by nemal kto prevádzkovať miestny hostinec, má sa o to postarať obec.