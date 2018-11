Kaliňák si môže vydýchnuť a usmievať sa: Kauza únosu Vietnamca nebude trestne stíhaná

Vyšetrovateľ vo veci vypočul okrem oznamovateľky 23 osôb, vyžiadal si správy od 15 inštitúcií, ako napríklad oddelenia hraničnej kontroly Ružinov-letisko, letiska M. R. Štefánika, SIS či Vojenského spravodajstva.

Policajná inšpekcia sa rozhodla uznesenie o odmietnutí trestného oznámenia zverejniť vzhľadom na značný záujem verejnosti o túto vec a nakoľko zverejnenie tohto uznesenia povolil aj vyšetrovateľ. V texte sa okrem iného uvádza, že trestné stíhanie vo veci možno začať len vtedy, ak zo skutočností uvedených v trestnom oznámení možno aspoň v hrubých rysoch vyvodiť podozrenie zo spáchania trestného činu. A tiež možno vyvodiť konkrétne skutkové okolnosti. "Trestné stíhanie musí byť založené na spoľahlivo zistených dôkazoch, pričom nahrádzanie dôkazov domnienkami alebo subjektívnym presvedčením oznamovateľa je neprípustné," zdôraznil vyšetrovateľ.

Ten je presvedčený, že bolo vykonané všetko potrebné pre náležité zistenie skutkového stavu veci, aby boli podozrenia oznamovateľov riadne vyšetrené a preverené. Žiadnymi doteraz vykonanými úkonmi a zabezpečenými dôkazmi sa však nepodarilo zistiť skutočnosti, ktoré by preukazovali spáchanie trestného činu príslušníkmi polície či inými verejnými činiteľmi tak, ako to uviedli oznamovatelia. "Práve, naopak, vykonaným dokazovaním boli viaceré tvrdenia oznamovateľky vyvrátené," konštatuje vyšetrovateľ.

Podľa jeho slov nikto nepotvrdil verziu, že vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mal pred vládnym hotelom Bôrik nervózne telefonovať a hovoriť o pase. "Nikto z vypočúvaných príslušníkov polície to nepotvrdil, nikto z nich ho nevidel nervózneho, kričať, hovoriť o pase, práve, naopak, tí, čo ho v ten deň videli, uviedli, že si na jeho správaní nevšimli nič výnimočné. Mal dobrú náladu, nikomu nedával žiadne pokyny," konštatuje sa v zdôvodnení. O tom, že Kaliňák v danom čase nikam netelefonoval, má svedčiť výpis z hovorov.

Nikto z vypočúvaných podľa vyšetrovateľa nepotvrdil ani to, že za veliteľom policajnej kolóny prišli Vietnamci a žiadali ho o zaradenie pražskej dodávky do kolóny. Ďalšia dodávka bola do kolóny zaradená, pretože sa vedelo, že sa k delegácii pripoja ďalší členovia. Na základe výsluchov sa nepotvrdilo ani tvrdenie, že šéf protokolu rezortu vnútra povedal ochrankárom, aby dali uneseného do kolóny, lebo je to štátny záujem a Kali o tom vie.

Vypočutí policajti nepotvrdili, že videli uneseného, ako ho ťahali po schodoch držiac ho pod pazuchami. Uviedli, že videli osobu sprevádzanú ďalšími dvoma ľuďmi, tá vraj ale nebola spútaná. Išla pokojne, negestikulovala a nebránila sa. Podľa vyšetrovateľa je sčasti pravdivé tvrdenie, že pracovníkovi pasového oddelenia sa niečo nepozdávalo. Zistil totiž, že jeden pas predložený kontrole nemá vízum, preto zisťoval, či ten člen delegácie nemá diplomatický pas. Bolo mu oznámené, že má, ale ho stratil. Výsluchmi sa zároveň nepotvrdilo, že by na palube špeciálu bol aj Kaliňákov osobný ochranca a ani to, že by kapitán lietadla nariadil letuškám odobrať všetky mobilné telefóny.