Búrlivá hádka v parlamente, Beblavý sa oprel do Lubyovej: Hrnko vybuchol, musel opustiť sálu

V súčasnosti nezaradený poslanec Miroslav Beblavý, ktorý je predsedom mimoparlamentnej straby SPOLU - občianska demokracia, včera vystúpil v parlamente so svojím prejavom k situácii okolo Slovenskej akadémie vied. To, čo sa spočiatku zdalo ako pokojná reč, skončilo hádkou. Na prejav Beblavého totiž ostro zareagoval podpredseda SNS Anton Hrnko.

Osobná pomsta alebo biznis

Miroslav Beblavý včera v parlamente vystúpil v rozprave, v ktorej komentoval situáciu v Slovenskej akadémii vied. Podľa neho, že v prípade ministerstva školstva šlo o schopnosť prekročiť všetky hranice. Šéfka rezortu sa podľa neho snaží proces zablokovať. Podľa neho mala transformácia prebehnúť tak ako v roku 2002. „Dnes sa nová ministerka školstva v nejakom bode a z nejakých dôvodov rozhodla tento proces v podstate zablokovať a vrátiť ho do bodu nula,“ uviedol na úvod Beblavý.

„Sú dve hlavné hypotézy prečo to robí. Jedna hypotéza je, že ide o jej osobnú pomstu voči vedeniu akadémie, s ktorou má osobné spory ešte z čias keď pôsobila na akadémii kým sa nestala ministerkou školstva. Druhá hypotéza je, že nejde tak o osobnú pomstu alebo, že tá sa kríži so záujmom o budovy a pozemky Slovenskej akadémie vied, ktoré podľa súčasného právneho stavu automaticky prešli na akadémiu vied,“ povedal Beblavý.

Brutálne porušovanie zákona

„Všetci si mysleli, že keďže zastaviť už existujúcu transformáciu je naozaj možné len brutálnym porušovaním zákona a zároveň teda aj pritlačením SAV do polohy, kde je na hranici svojej existencie, že to si žiaden minister nedovolí, obzvlášť nie minister SNS,“ povedal. Podľa Beblavého sa do celého procesu vložila Lubyová s energiou a vytrvalosťou.

„To hovorí, že v tom má hlboký osobný záujem. Toto nie sú nejaké neschopní úradníci alebo úradníci, ktorí majú svoj vlastný biznisový záujem a ktorí ju zmanipulovali. Toto je osobný projekt pani ministerky Lubyovej a ona sa do neho vložila osobnou vášňou a vervou, ktorú sme naposledy mali možnosť pozorovať včera, Keď pani ministerka zobrala stanovisko generálnej prokuratúry a v podstate nehoráznym spôsobom klamala o tom, čo generálna prokuratúra urobila len, aby vyhrala mediálny súboj dňa,“ povedal Beblavý. Práve to vyprovokovalo Hrnka k reakcii.

Hrnko vybuchol a odišiel zo sály

Antona Hrnka vyprovokovali slová Miroslava Beblavého až tak, že nakoniec opustil sálu. „Pán poslanec vy ste si asi neprečítali stanovisko generálnej prokuratúry, pretože by ste nemohli takúto nehoráznu lož tu povedať o pani ministerke,“ začal Hrnko, ktorý pri svojom prejave ostro gestikuloval. Dokonca aj mimo svojej časti poznámky sa ozval bez toho, aby mal zapnutý mikrofón. „Je normálne, aby si akadémia zriadila účelovú vedecko-výskumnú činnosť, ktorá sa nebude venovať tejto činnosti?“

„Vy tých ľudí, ktorí chránia majetky štátu, aby sa nerozpredali, tak vy obviňujete ministerku, že má nejaký osobný záujem?“ Po Hrnkovom výstupe sa ozvala s poznámkou Remišová, ktorá prečítala časť zo stanoviska GP, kde sa hovorilo o zapísaní SAV do registra vedecko-výskumných činností. GP zistila prieťahy v konaní ministerstva školstva a 5. septembra vydala upozornenie. To Hrnka naštvalo a vyšiel zo sály. Vzápätí sa vrátil s celým stanoviskom, s ktorým mával pred ostatnými. Hrnka museli zahriaknuť ostatní poslanci, ktorí po ňom kričali, aby sa upokojil. Nakoniec vyšiel z rokovacej sály aj s Remišovou. Vrátil sa až po chvíli.

Devastácia SAV

Beblavý v rozprave označil konanie Lubyovej za zločin. Ak sa podľa neho transformácia zablokuje a prijme sa to riešenie, ktoré tu dnes máme schváliť, tak štát resp. vláda a ministerstvo budú môcť zasahovať do toho, ktoré majetky na akadémiu prejdú a ktoré nie. „Či už je cieľom naozaj takýto obchod, alebo či už je cieľom osobná pomsta, ja naozaj dodnes neviem, aká je pravda,“ povedal. „Čo vieme je, že ten bod v ktorom sme, nie je náhodný nie je výsledkom neschopnosti, ale je naopak snahou ministerky za každú cenu zastaviť transformáciu podľa existujúceho zákona. Aby to ministerka dosiahla, bola ochotná naozaj zablokovať už rozbehnutú transformáciu,“ uviedol Beblavý s tým, že to všetci považovali za nemožné.

Beblavému je jedno, či je to osobná pomsta, alebo je to biznisový zámer s niektorými s z týchto budov a pozemkov, alebo je za tým ešte tretí nejaký iný neznámy dôvod. „Mne je to v skutočnosti jedno, pretože to čo je podstatné pre Slovensko je akú cenu zaplatíme my všetci za tento projekt pani ministerky ak sa jej ho podarí dokonať, ak vy dnes schválite túto novelu v tomto znení. Nebude to len devastácia Slovenskej akadémie vied a tá devastácia naozaj nastane. Slovenská akadémia vied totižto nie je dlhodobo zdravej, finančne kvitnúcej situácii,“ povedal Beblavý s tým, že po pol roku transformačného obdobia sa bude musieť takmer dvakrát taký čas zotavovať a žiť v sterse.

GP informovalo o prieťahoch v konaní rezortu školstva

Pri registrácii organizácií SAV došlo k neodôvodneným prieťahom v konaní ministerstva školstva. Preto nemôže rezort vo veci návrhu SAV pozitívne rozhodnúť. Vyplýva to z vyjadrenia Generálnej prokuratúry SR, ktoré poskytla hovorkyňa GP Andrea Predajňová. „Prokurátor mohol preskúmať iba procesný postup ministerstva školstva, teda, či nedochádza k prieťahom. Prokurátor zistil prieťahy zo strany ministerstva školstva a vydal upozornenie. Tým, že ministerstvo školstva nerozhodlo v zákonných lehotách, došlo podľa názoru prokuratúry k neodôvodneným prieťahom v konaní ministerstva, preto ministerstvo nemôže vo veci návrhu SAV pozitívne rozhodnúť,“ uviedla Predajňová.

Poukázala, že malo dôjsť buď k zaregistrovaniu, alebo k pozastaveniu konania. Keďže ministerstvo nerozhodlo v zákonných lehotách, mali by pozastaviť konanie a začať nanovo. Predajňová pripomína, že pre prieťahy podal prokurátor ministerstvu upozornenie, ktoré má však iba charakter návrhu či odporúčania. „Nie je povinnosťou pre ministerstvo školstva,“ zdôraznila hovorkyňa.

Ministerka školstva Lubyová dnes vystúpila aj na tlačovej konferencii, na ktorej uviedla, že SAV jednoducho nesplnila podmienky na transformáciu. To však vedcom a ostatným ľuďom nestačilo. Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka ide o jeden z najväčších mediálnych hoaxov. Vedci sa preto včera s priaznivcami vybrali od úradu vlády k budove parlamentu, kde protestovali a chceli, aby Lubyová odstúpila. Aj počas tohto protestu sa dostal Hrnko do potýčky. Tentokrát s protestujúcimi. Aj prezident Andrej Kiska vyzval šéfku rezortu, aby ukončila tento chaos.