Politici reagujú na obžalobu Kočnera: OĽaNO a Most-Híd oceňujú prácu vyšetrovateľov

"Príbeh spravodlivého Slovenska by mal pokračovať tým, že v base budú sedieť všetci, ktorí mafii umožnili vraždiť. Buď jej priamo pomáhali, alebo o mnohých skutočnostiach vedeli a vyšetrovanie sa snažili zmariť," vyhlásil líder hnutia Igor Matovič.

Igor Matovič Zdroj: SITA/Jana Birošová

Marian Kočner bol podľa jeho slov roky na slobode napriek tomu, že bol podozrivý z viacerých trestných činov. "Spoliehal sa na svoje krytie v polícii a politike. Nečinnosť vyšetrovateľov musel zastupovať odvážny novinár, ktorý na to doplatil svojím životom, a to len pre to, že Marian K. bol ich človek. Mafia ovládla štát," podotkol Matovič.

Obžaloba Kočnera je podľa Mosta-Híd výsledkom enormnej práce vyšetrovateľov

Slovensko si zaslúži, aby po vražde novinára vyšetrili aj kauzu Gorila, uviedla koaličná strana Most-Híd v reakcii na obžalobu Mariana Kočnera prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

"Vznesenie obžaloby je výsledkom enormného pracovného nasadenia vyšetrovateľov, ktorých, respektíve ich kolegov, ešte čaká množstvo práce na kauzách, ktoré vyplavila súkromná komunikácia obvineného Mariana K. a zverejnená nahrávka rozhovorov v konšpiračnom byte," povedala strana Most-Híd.

Prokurátor ÚŠP podal v pondelok na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku obžalobu na obvinených Mariana K. a ďalšie tri osoby v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.