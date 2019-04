AKTUÁLNE Obvinený v prípade vraždy Kuciaka sa mal priznať, že strieľal

SLÁDKOVIČOVO/VEĽKÁ MAČA - Ďalší týždeň pokračujú výsluchy obvinených z úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dnes od rána vypočúvali Miroslava Marčeka, ktorý mal byť šoférom a Tomáša Szabóa mal priviezť do Veľkej Mače. Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdených informácií sa mal priznať k tomu, že práve on strieľal.

Informácie zverejnila na sociálnej sieti RTVS. Podľa ich informácií sa Miroslav Marček priznal k účasti na chladnokrvnej vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na NAKA v Nitre sedel takmer šesť hodín a mal sa podľa nepotvrdených informácií priznať k tomu, že práve on strieľal minulý rok vo februári na Kuciaka a jeho partnerku.

Marčeka vypočúvali

Po výsluchu zobrali vyšetrovatelia Marčeka do Sládkovičova a do Veľkej Mače, kde s ním robia vyšetrovacie úkony. Informuje o tom televízia Joj. Marčekova právna zástupkyňa pre televíziu potvrdila, že Marček na dopoludňajšom výsluchu vypovedal podrobne k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Marčeka priviezla polícia najskôr na benzínovú pumpu v Sládkovičove, odtiaľ policajná kolóna, ktorá zastavila premávku, smerovala do Veľkej Mače.

Advokáti sa vyjadrovať nechceli

Advokáti sa k priebehu výsluchu vyjadrovať nechceli. Obhajca Mariana Kočnera Marek Para iba potvrdil, že jeho klient aj naďalej trvá na svojej nevine. „Ja som ešte stále nebol v spise a nemám vedomosť o tom, či dnešný úkon bol vyžiadaný obvineným, alebo ho pán prokurátor alebo vyšetrovateľ nariadil sám zo svojej iniciatívy. K obsahu tohto výsluchu sa nebudem vyjadrovať, pretože už som sám pred časom napadol úniky zo spisu a nepovažujem za produktívne takto čiastkovať jednotlivé dôkazy a podsúvať ich bez súvislostí. Nebudem sa vyjadrovať aj preto, že ešte budú prebiehať ďalšie úkony,“ uviedol Para.

Obhajca Kočnera zdôraznil, že zatiaľ ako jediný z advokátov stále nemá možnosť nahliadnuť do spisu. „Komunikujem s ostatnými obhajcami veľmi sporo, nie sme v nejakom bližšom vzťahu. Oni prístup do spisu majú, čo vyplýva z toho, že oni už sú účastní na konaní dlhšie, zatiaľ čo ja iba krátko. Ale stále som sa nestotožnil s tým, prečo práve ja nemám prístup do spisu,“ skonštatoval.

Para zároveň opätovne spochybnil presvedčivosť dôkazov, na základe ktorých bol Marian K. z vraždy obvinený. „Pre mňa je podstatné dostať doplňujúce informácie k uzneseniu o vznesení obvinenia, nakoľko sú také závažné medzery v nadväznosti dôkazov a ich presvedčivosti, že to uznesenie sa mi javí ako nedôvodné a bez doplnenia informácií od pána vyšetrovateľa neviem sťažnosť voči tomuto uzneseniu odôvodniť v celom rozsahu,“ dodal Para.

Piati obvinení

Investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich vlastnom dome vo Veľkej Mači. Dôvodom bola novinárová investigatívna činnosť. Polroka po vražde polícia zadržala Miroslava Marčeka, Tomáša Szabóa a Zoltána Andruskóa pri policajnej razii v Kolárove. O deň neskôr, zadržali aj Alenu Zsuzsovú v Komárne. Všetkých štyroch v prípade vraždy novinára obvinili a sú väzobne stíhaní.

Zoltán Andruskó spolupracuje s políciou. Práve on mal vypovedať, že obejdnávateľom popravy bol Marian Kočner. Kuciak sa vo svojich článkoch často venoval Kočnervmu pochybnému podnikaniu a ten sa mu dokonca vyhrážal. Muž z mafiánskych zoznamov je rovnako väzbne stíhaný v inej kauze a nedávno mu pribudlo aj obvinenie z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Kočner to však popiera.