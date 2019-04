O Slovensku diskutoval aj šéf najväčšej sociálnej siete: Zuckerberga inšpiroval zavraždený Kuciak

BRATISLAVA - Slovensko je v posledných mesiacoch témou aj v zahraničných médiách. Začalo to vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, pokračovalo talianskou mafiou, ktorá má prepojenie až na Úrad vlády. Naša krajina sa vo svete zviditeľnila aj prezidentskými voľbami. Všimol si ho aj šéf najpopulárnejšej sociálnej siete Mark Zuckerberg.

Smutné, ale aj tie príjemné a prekvapivé udalosti, ktorými žije Slovensko posledný rok, si všimol aj Mark Zuckerberg, zakladateľ sociálnej siete Facebook. Spomenul ich aj vo svojom videu, v ktorom sa zhovára s Mathiasom Döpfnerom, šéfom vydavateľstva Axel Springer.

"Aj Facebook by sa mohol stať platformou, ktorá by prinášala nezávislú žurnalistiku. Táto myšlienka je pre mňa ešte naliehavejšia, pretože je o to viac inšpirovaná príbehom Jána Kuciaka," povedal Zuckerberg. Podľa neho aj práca Jána Kuciaka povzbudila Zuzanu Čaputovú, aby kandidovala za slovenskú prezidentku.

Okrem toho Zuckerberg diskutoval o modernej žurnalistike a jej budúcnosti. Naznačil aj to, ako bude vyzerať koncept správ na Facebooku. Chce, aby sa pre ľudí správy zobrazovali zadarmo a sociálna sieť by podľa Zuckerberga mala za obsah platiť vydavateľstvám.

Časť, v ktorej zakladateľ Facebooku hovorí o Slovensku a zavraždenom novinárovi, zverejnil aj s titulkami poslanec Národnej rady Martin Poliačik.