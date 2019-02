Zsuzsová bráni Kočnera pred vyšetrovateľmi vraždy Jána a Martiny: Portál Na pranieri spravovala ona

Zsuzsová spravovala Kočnerov portál

BRATISLAVA - Dlho bol nedotknuteľný, no po vražde Jána Kuciaka sa všetko zmenilo. Pozornosť médií kedysi miloval, no keď začali novinári rozkrývať jeho biznis, zvolával tlačovky, na ktorých útočil alebo sa vyhrážal kompromitujúcimi materiálmi. Po vražde Kuciaka sa v lete rozhodol založiť portál Na pranieri. Chcel v sebe oživiť novinárskeho ducha, no po svojom. Hľadal špinu na svojich „kolegov“. Podľa najnovších informácií však jeho portál spravovala Alena Zsuzsová, ktorá je v súčasnosti obvinená z objednania vraždy Kuciaka a jeho partnerky.