Opozícia chce na výbore počuť od Sakovej vysvetlenie k zásahu do vyšetrovania

BRATISLAVA - Opoziční poslanci chcú mimoriadne rokovanie parlamentného brannobezpečnostného výboru k zasiahnutiu ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smeru-SD) do vyšetrovania prípadu prípravy vraždy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a bývalého ministra vnútra a právnika Daniela Lipšica Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Na výbore si chcú vypočuť vysvetlenie priamo od Sakovej, žiadajú aj účasť policajného prezidenta Milana Lučanského.

SaS naznačuje, že rozhodnutie presunúť vyšetrovanie prípadu mohlo byť nezákonné. "Je zarážajúce, že ministerka Saková sa odvoláva na vzájomnú dohodu s Úradom špeciálnej prokuratúry a Generálnou prokuratúrou SR, pričom Úrad špeciálnej prokuratúry o žiadnej takejto dohode, ktorá by vyšetrovanie postupovala na Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra, nevie. Toto je situácia, ktorá spochybňuje dobré úmysly ministerky," uviedol Galko, podľa ktorého sa Saková takto radí do okruhu podozrivých.

Zvolanie výboru podporí hnutie OĽaNO, ktoré vyzýva Sakovú, aby nezasahovala do vyšetrovania. "Boli obavy, že snahy o ovplyvňovanie vyšetrovania prídu. Zdá sa, že už je to tu," povedala predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. "Vyzývame ministerku Sakovú, aby nezasahovala do vyšetrovania a neovplyvňovala jeho nezávislosť. Tieto kauzy sú tak závažné, že vyšetrovatelia musia byť bez akýchkoľvek vplyvov," doplnila.

Za výbor je aj hnutie Sme rodina. "Pani ministerka by mala podať vysvetlenie, aby sme vedeli, prečo a ako zasiahla. Musíme zistiť, či bol tento zásah v prospech veci alebo v neprospech," povedal predseda hnutia a klubu Boris Kollár. Rokovanie výboru zvoláva jeho predseda. S Antonom Hrnkom zatiaľ spojiť nepodarilo.

Časť prípadu vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá sa týka prípravy vraždy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a bývalého ministra vnútra a právnika Daniela Lipšica, odňala ministerka vnútra Denisa Saková vyšetrovaciemu tímu a pridelila inšpekcii Ministerstva vnútra SR. Podľa slov hovorkyne Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrey Predajňovej to bol administratívny akt, ktorým sa realizovala dohoda vedenia GP s policajným prezidentom Milanom Lučanským.

Polícia v utorok na sociálnej sieti informovala, že vďaka únikom informácií sa obvinení a tí, ktorí by mohli byť ešte obvinení, dozvedajú o detailoch vyšetrovania. Podľa polície tým získavajú základy svojej budúcej obhajoby pred súdom. "Iba z tohto dôvodu boli aktuálne prijaté bezpečnostné opatrenia, ktoré takýmto únikom zabránia," zdôraznila. Polícia tiež tvrdí, že vyšetrovací tím má naďalej plnú dôveru policajného prezidenta Lučanského.

Rozhodnutie ministerstva považuje Lipšic za bezprecedentný zásah do prebiehajúceho vyšetrovania. "Vyšetrovanie úkladných vrážd patrí priamo zo zákona do jurisdikcie Úradu špeciálnej prokuratúry, a sprostredkovane aj Národnej kriminálnej agentúry. Inšpekcia nikdy nevyšetrovala ani nevyšetruje prípady úkladných vrážd – nemá na to ľudskú ani odbornú kapacitu," uviedol na sociálnej sieti. Je znechutený z toho, že sa verejnosti podsúva, že za únikom informácií sú advokáti poškodených.