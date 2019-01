Vypátrali sme brata záhadnej Zsuzsovej: Róbert prehovoril o jej vzťahu s Kočnerom

O Alene Zsuzsovej vychádza na svetlo sveta v posledných dňoch mnoho znepokojujúcich informácií. Mala pôsobiť ako volavka na rôznych vplyvných ľudí, písal si s ňou aj podpredseda parlamentu Martin Glváč, či predseda strany Sme rodina Boris Kollár.

Alena je v súčasnosti vo väzbe a je jednou zo štyroch obvinených z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Čiernovlasá Komárňanka mala mať veľmi blízky vzťah s Marianom Kočnerom. Ten je rovnako vo väzbe, obvinený z falšovania zmeniek. Vyšetrujú ho však aj pre vraždu Kuciaka a v prípade momentálne figuruje ako svedok.

Alenin brat

Aj napriek tomu, že Zsuzsová je momentálne jednou z najznámejších Sloveniek, veľa sa o nej nevie. Podarilo sa nám spojiť s jej bratom Róbertom, ktorý žije a pracuje v Českej republike. "Žijem tu už 25 rokov, ale situáciu na Slovensku sledujem. Vôbec neverím tomu, že by bola schopná niečoho takéto," povedal pre Topky Róbert.

Pýtali sme sa aj na jej vzťah s Marianom Kočnerom, ktorý sa zavraždenému novinárovi vyhrážal. "Spomínala, že preňho pracovala. Prekladala mu nejaké veci z taliančiny a on jej za to platil. Ale o tom, že by mal byť krstným otcom jej dcéry neviem nič," hovorí Róbert. Tvrdí, že so sestrou mali dobrý vzťah, no o tom, že by si mala vymieňať pikantné správy s vplyvnými ľuďmi a politikmi nevie nič.

Štyria obvinení

Alenu Zsuzsovú zadržali koncom septembra v Komárne. Aj napriek tomu, že bola nezamestnaná, viedla luxusný život. Vozila sa na drahom aute a podľa susedov sa jej dcéra mala chváliť tým, že obvinený Marian Kočner je jej krstným otcom. Alena má dcéru so známym komárňanským podnikateľom Mariánom Markovičom, ktorého prezývajú Ampulka.

Podľa doteraz známych informácií mala byť práve Alena tou, ktorá vraždu objednala a aj vyplatila peniaze. Zoltán Andruskó však za skutočného objednávateľa vraždy označil Mariana Kočnera. Zsuzsová si písala s rôznymi politikmi, medzi nimi aj s podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom, s ktorým si vymieňala pikantné fotky. Glváč však tvrdí, že komunikácia bola koordinovaná a prebiehala cez tretie osoby.