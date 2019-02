FOTO Polícia vysvetľuje rozdelenie tímu Kuciak: Lipšic s týmito pravidlami vyrukoval už dávno sám

Ministerka tento krok odôvodnila tým, že dochádzalo k úniku informácii z vyšetrovacieho spisu. K problematike sa vyjadril aj generálny prokurátor Jaroslav Čižnár na štvrtkovej tlačovej konferencii. "Máme poznatky, že niekto na 99 percent lustroval, minimálne jedného z tých troch, na ktorých bola príprava vraždy smerovaná," uviedol Čižnár na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnil aj policajný prezident Milan Lučanský a jeden z prokurátorov, ktorého sa prípad priamo dotýka, Peter Šufliarsky.

Lipšic kritizuje vlastné pravidlá

Postup Sakovej na sociálnej sieti zdôvodnila aj polícia, podľa ktorej je tento postup v súlade s pravidlami. A nie len tak hocijakými. Tie mal mať na svedomí práve bývalý minister Lipšic, aj keď práve on samotné kroky okolo prípadu spochybňuje. "Takýto krok je bezprecedentným zásahom do prebiehajúceho vyšetrovania a bol urobený bez súhlasu či konzultácie s Úradom špeciálnej prokuratúry. Vyšetrovanie úkladných vrážd patrí priamo zo zákona do jurisdikcie Úradu špeciálnej prokuratúry, a sprostredkovane aj Národnej kriminálnej agentúry. Inšpekcia nikdy nevyšetrovala ani nevyšetruje prípady úkladných vrážd – nemá na to ľudskú, ani odbornú kapacitu," napísal Lipšic na sociálnej sieti.

Ten ešte v roku 2010 sa práve vo funkcii ministra vnútra podieľal na tvorbe tohto postupu, pričom stránka polície sa odkazuje na samotné dokumenty. Tie sú dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra. Medzi hlavné dôvody presunu tejto časti prípadu uvádzajú rýchlosť vyšetrenia a podozrenie, že do kauzy boli namočení policajti.

Rozdelenie tímu na dva zdôvodnil Čižnár aj ďalším argumentom. Podľa jeho slov išlo aj o to, že touto cestou chceli odťažiť vyšetrovací tím Kuciak. Ten v súčasnosti pracuje so spisom, ktorý má takmer 40 zväzkov. "Dozoroví prokurátori sú tí istí. Iba budú dva policajné tímy," uzavrel Čižnár. Hierarchia prípadu bude teraz rozdelená na dve časti, čo uprednostňuje aj generálny prokurátor. "Tento spôsob je najlepší, bude robiť viac ľudí na dvoch veciach, pod dozorom dvoch prokurátorov," priblížil Čižnár.

Opozičná SaS v tomto prípade otvorene naznačuje že mohlo ísť aj o nezákonné presunutie vyšetrovania samotného prípadu. "Je zarážajúce, že ministerka Saková sa odvoláva na vzájomnú dohodu s Úradom špeciálnej prokuratúry a Generálnou prokuratúrou SR, pričom Úrad špeciálnej prokuratúry o žiadnej takejto dohode, ktorá by vyšetrovanie postupovala na Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra, nevie. Toto je situácia, ktorá spochybňuje dobré úmysly ministerky," uviedol poslanec liberálov Ľubomír Galko, podľa ktorého sa Saková takto radí do okruhu podozrivých.