Pellegrini sa vyjadril jasne: Na Slovensku nebudeme tolerovať žiadnu mafiu

"Ak tvrdíte, že tu nejaká je, ja požiadam všetky orgány, ktoré majú do toho čo povedať, aby ju identifikovali, ak tu je, pomôžte im ukázať, ktorá je tá mafia, dokážme im tú vinu a zlikvidujme takéto konanie. To nebudeme tolerovať, aby tu hocijaké skupiny ovládali nejaké veci," vyslovil Pellegrini s tým, že to nikdy podporovať nebude. "A v tomto budem vždy na vašej strane," doplnil. Ako ďalej uviedol, nad nikým nedrží ochrannú ruku.

Počas rozhovoru adresovali farmári premiérovi viaceré svoje problémy. Povedal im, že sa na to bude pýtať. Farmári sa mu poďakovali za to, že si na nich našiel čas, zároveň ho pozvali na spoločné stretnutie. Pellegrini ho prijal s tým, že rád príde, najradšej na reálnu farmu.