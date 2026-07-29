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Dana Morávková dostala ponuku na sobáš na druhom rande: Tvrdá rada od mamičky!

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Dana Morávková (Zdroj: IG/Dana Morávková)
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PRAHA – Vzťah Dany Morávkovej a Petra Maláska by sa mal dostať do učebníc! Manželmi sú už 30 rokov a manželstvo dvojice je tak dokonalé až sú takpovediac nudní.

Dana Morávková je populárna česká herečka, moderátorka, choreografka a bývalá krasokorčuliarka. Je dokonca dvojnásobnou juniorskou majsterkou Českej republiky v tancoch na ľade. Narodila sa 29.7.1971 v českom meste Písek v rodine matematika a inžinierky ekonómie. Vyštudovala herectvo na DAMU a hneď potom aj choreografiu na HAMU v Prahe. Prvú filmovú rolu však stvárnila už vo svojich 14-tich rokoch ako Dora vo filme Veronika.

Má za sebou desiatky filmových i divadelných úloh, v roku 2004 sa jej podarilo obsadiť rolu aj v americkom trháku Van Helsing. V Čechách sa dostala do všeobecného povedomia najprv ako moderátorka Snídaně s Novou na TV Nova.

Jan Čenský a Dana Morávková
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Jan Čenský a Dana Morávková  (Zdroj: Instagram/Jan Čenský)

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Preslávila sa ako mrcha Andrea Rubešová v seriáli Rodinná pouta, hrala v seriáloch Velmi křehké vztahy, Ordinace v růžové zahradě, V.I.P. vraždy, Temný kraj. Zahrala si v rozprávkach Z pekla štěstí, Kráľ Drozdia brada, vo fimoch Konec básníků v Čechách, Kameňák, Snowboarďáci, Líbáš jako Bůh či Ženská pomsta. Dlhé roky pôsobí v pražskom Divadle Bez zábradlí. Úspešne navrhuje vlastné kolekcie kabeliek.

V súkromí tvorí Dana Morávková stabilný pár s hudobným skladateľom a klaviristom Petrom Maláskom, za ktorého sa vydala ešte v roku 1996. Ich vzťah patrí k vôbec najpevnejším a najharmonickejším v českom šoubiznise.

Ich osudové stretnutie sprevádzala zaujímavá zhoda náhod. Petr Malásek mal pre muzikál aranžovať hudbu. „Išiel som tam električkou s tým, že to odmietnem. Bol to taký pohnutý deň, ukradli mi totiž práve auto,“ povedal Petr Malásek v programe 7 pádov Honzy Dedka. Keď však do kancelárie vošla Dana Morávková, ktorá robila k predstaveniu choreografiu, skladateľ okamžite zmenil názor a spoluprácu prijal. Medzi umelcami to ihneď zaiskrilo a Petr sa do Dany okamžite zamiloval. „Čo sme sa zoznámili, sme stále spolu, takže to prvé rande trvá vlastne stále,“ priznal pre Novinky.cz. Už na druhom rande Petr požiadal Danu o ruku. V októbri 1996 sa vzali a dodnes tvoria jeden z najstabilnejších párov šoubiznisu.

Dana Morávková s manželom Petrom Maláskom
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Dana Morávková s manželom Petrom Maláskom  (Zdroj: IG/Dana Morávková)
Žiadne škandály, osočovanie v médiach, podozrenie z nevery či čokoľvek podobné, len vzájomný obdiv a slová o rešpekte a úcte. Petr Danu vraj požiadal o ruku takmer okamžite, ona ale dbala na rady svojej mamičky a bola zdržanlivejšia. Aj dnes všetkým ženám radí zdráhať sa! „Chlapi to chcú, a ak s ním chcete naozaj byť, nesmiete sa s ním vyspať na prvom rande. Dosiahol by svoje a prestal by si vás vážiť.“ Petr Malásek zase kvôli Dane nedbal na rady svojho otca, aby sa vyhýbal Esmeraldám – tak označoval všetky herečky, tanečnice a speváčky...

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