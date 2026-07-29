Dana Morávková dostala ponuku na sobáš na druhom rande: Tvrdá rada od mamičky!

PRAHA – Vzťah Dany Morávkovej a Petra Maláska by sa mal dostať do učebníc! Manželmi sú už 30 rokov a manželstvo dvojice je tak dokonalé až sú takpovediac nudní.
Dana Morávková je populárna česká herečka, moderátorka, choreografka a bývalá krasokorčuliarka. Je dokonca dvojnásobnou juniorskou majsterkou Českej republiky v tancoch na ľade. Narodila sa 29.7.1971 v českom meste Písek v rodine matematika a inžinierky ekonómie. Vyštudovala herectvo na DAMU a hneď potom aj choreografiu na HAMU v Prahe. Prvú filmovú rolu však stvárnila už vo svojich 14-tich rokoch ako Dora vo filme Veronika.
Má za sebou desiatky filmových i divadelných úloh, v roku 2004 sa jej podarilo obsadiť rolu aj v americkom trháku Van Helsing. V Čechách sa dostala do všeobecného povedomia najprv ako moderátorka Snídaně s Novou na TV Nova.
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V súkromí tvorí Dana Morávková stabilný pár s hudobným skladateľom a klaviristom Petrom Maláskom, za ktorého sa vydala ešte v roku 1996. Ich vzťah patrí k vôbec najpevnejším a najharmonickejším v českom šoubiznise.
Ich osudové stretnutie sprevádzala zaujímavá zhoda náhod. Petr Malásek mal pre muzikál aranžovať hudbu. „Išiel som tam električkou s tým, že to odmietnem. Bol to taký pohnutý deň, ukradli mi totiž práve auto,“ povedal Petr Malásek v programe 7 pádov Honzy Dedka. Keď však do kancelárie vošla Dana Morávková, ktorá robila k predstaveniu choreografiu, skladateľ okamžite zmenil názor a spoluprácu prijal. Medzi umelcami to ihneď zaiskrilo a Petr sa do Dany okamžite zamiloval. „Čo sme sa zoznámili, sme stále spolu, takže to prvé rande trvá vlastne stále,“ priznal pre Novinky.cz. Už na druhom rande Petr požiadal Danu o ruku. V októbri 1996 sa vzali a dodnes tvoria jeden z najstabilnejších párov šoubiznisu.