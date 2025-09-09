Utorok9. september 2025, meniny má Martina, zajtra Oleg

Kariéru hviezdnej umelkyne zatienilo súkromie: Útek manžela, emigrácia a potrat v lietadle

Operná speváčka Soňa Červená Zobraziť galériu (8)
Operná speváčka Soňa Červená (Zdroj: Česká televize/Karel Greif)
PRAHA - Svetoznáma mezzosopranistka a príležitostná herečka Soňa Červená zomrela vo veku neuveriteľných 97 rokov. O čo viac sa jej darilo v kariére, o to smutnejšie to mala v súkromí. Túžila po dieťati, ale pri svojom jedinom tehotenstve potratila v lietadle!

Soňa Červená sa narodila 9. septembra 1925 v Prahe do rodiny zakladateľa slávneho prvorepublikového kabaretu Červená siedma, právnika Jiřího Červeného. Jej rodičia sa ale po desiatich rokoch rozviedli a ona ostala žiť s mamou Žofiou a staršou sestrou Jiřinou. Následne prišla druhá svetová vojna a jej rodičia skončili v koncentračných táboroch - otec v Terezíne, mama v Ravensbrücku.

A hoci obaja jej rodičia vojnu prežili, prišla ďalšia rana. Jej mamu obvinili z kolaborácie s nacistami a súdmi. Nakoniec súhlasila so spoluprácou s ŠtB, ale aj tak ju opäť zatkli. Za nejasných okolností potom zomrela vo väznici na Pankráci.

Šťastie príliš nemala ani v láske a v jej živote hralo rolu len pár mužov. Hneď po vojne sa speváčka vydala za majiteľa továrne na čokoládu. František Slabý ale v roku 1948 emigroval. Nastupujúci režim mu totiž znárodnil majetok. „Náš vzťah bol veľmi pekný. Ale jemu ako majiteľovi továrne a nepriateľovi režimu nezostalo nič iné, než utiecť,“ spomínala speváčka v týždenníku Téma. Ona s ním kvôli angažmán v divadle a starostlivosti o mamu neutiekla a odvtedy sa nevideli. „Myslím, že už nežije. Vtedy som sa dopočula, že ho chytili na hraniciach, ale nakoniec sa dostal do Kanady. Tam som stratila stopu,“ zverila sa v minulosti v týždenníku Téma Červená.

Sama však po emigrácii manžela nezostala. Zamilovala se do manažéra najväčších svetových orchestrov. „Bol to nádherný vzťah,“ netajila sa Soňa, ktorá s priateľom prežila 30 rokov až do jeho smrti. Práve v tomto vzťahu chcela mať Červená dieťa. Ibaže láska k divadlu zatarasila jej jedinú možnosť stať sa matkou. „Povedala som si, že dieťa chcem a odídem z divadla. Ale ešte som chcela splniť zmluvu v opere v San Francisku a odletela som tam. Lenže tehotná nemá lietať a ja som potratila,“ citoval slová opernej speváčky web ahaonline.cz. Potom už nikdy viac neotehotnela a do konca života sa jej nesplnil sen o veľkej rodine.

Soňa Červená vo filme Poslední mohykán (vpravo) spolu s Dagmar Frýbortovou
Zobraziť galériu (8)
Soňa Červená vo filme Poslední mohykán (vpravo) spolu s Dagmar Frýbortovou  (Zdroj: Československá filmová spoločnosť)
S divadlom začínala po vojne u Voskovca a Wericha. Hrala aj po boku Vlastu Buriana a priatelila sa s Lucianom Pavarottim. Čoskoro ju totiž oslovila opera a vážna hudba, ktorej sa venovala celú profesionálnu kariéru. Prvý operný angažmán získala v Brne. Začiatkom januára 1962 emigrovala do Západného Berlína a v emigrácii žila približne 30 rokov. „Začala mi strpčovať život ŠtB, sledovali ma, znemožnili mi spievať. Preto som nakoniec zvolila odchod. Moje meno bolo vymazané z filmových titulkov i nahrávok pre rozhlas,“ vravela pre Novinky.cz. Soňa Červená jednoducho sadla do auta s pár vecami, presvedčila vojaka, aby ju pustil cez posledný otvorený priechod v Berlínskom múre, a už sa nevrátila.

Soňa Červená na filmovom Festivale Karlovy Vary
Zobraziť galériu (8)
Soňa Červená na filmovom Festivale Karlovy Vary  (Zdroj: Film servis Festival Karlovy Vary)
Získala stále angažmány v Západnom Berlíne, Frankfurte nad Mohanom a v americkom San Franciscu. Spievala v najvýznamnejších operných domoch vo Viedni, Miláne, Amsterdame, Barcelone, Bruseli, Lisabone a na všetkých veľkých nemeckých operných scénach. Jej najznámejšou úlohou sa stala kultová rola Carmen. Do Prahy sa mohla vrátiť až po novembri 1989, vydala autobiografiu Stýskání zakázáno a knihu Můj Václav o svojom pradedovi. Na javisku Národného divadla v Prahe sa prvýkrát predstavila v roku 2002 v Janáčkovej opere Osud.

Soňa bola nesmierne úspešnou umelkyňou a svoj talent predvádzala do úctyhodného veku. Celkovo odspievala viac ako ako 110 operných úloh. Diváci si Soňu Červenú môžu pamätať z filmu Poslední mohykan, ako Káču z Divotvorného klobouku alebo z populárnej komédie Pupendo. Sona Červená zomrela 7. mája 2023 v jednej z pražských nemocníc, kde bola dlhšie obdobie hospitalizovaná.

Operná speváčka Soňa Červená
