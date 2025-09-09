Kariéru hviezdnej umelkyne zatienilo súkromie: Útek manžela, emigrácia a potrat v lietadle

PRAHA - Svetoznáma mezzosopranistka a príležitostná herečka Soňa Červená zomrela vo veku neuveriteľných 97 rokov. O čo viac sa jej darilo v kariére, o to smutnejšie to mala v súkromí. Túžila po dieťati, ale pri svojom jedinom tehotenstve potratila v lietadle!
Soňa Červená sa narodila 9. septembra 1925 v Prahe do rodiny zakladateľa slávneho prvorepublikového kabaretu Červená siedma, právnika Jiřího Červeného. Jej rodičia sa ale po desiatich rokoch rozviedli a ona ostala žiť s mamou Žofiou a staršou sestrou Jiřinou. Následne prišla druhá svetová vojna a jej rodičia skončili v koncentračných táboroch - otec v Terezíne, mama v Ravensbrücku.
A hoci obaja jej rodičia vojnu prežili, prišla ďalšia rana. Jej mamu obvinili z kolaborácie s nacistami a súdmi. Nakoniec súhlasila so spoluprácou s ŠtB, ale aj tak ju opäť zatkli. Za nejasných okolností potom zomrela vo väznici na Pankráci.
Šťastie príliš nemala ani v láske a v jej živote hralo rolu len pár mužov. Hneď po vojne sa speváčka vydala za majiteľa továrne na čokoládu. František Slabý ale v roku 1948 emigroval. Nastupujúci režim mu totiž znárodnil majetok. „Náš vzťah bol veľmi pekný. Ale jemu ako majiteľovi továrne a nepriateľovi režimu nezostalo nič iné, než utiecť,“ spomínala speváčka v týždenníku Téma. Ona s ním kvôli angažmán v divadle a starostlivosti o mamu neutiekla a odvtedy sa nevideli. „Myslím, že už nežije. Vtedy som sa dopočula, že ho chytili na hraniciach, ale nakoniec sa dostal do Kanady. Tam som stratila stopu,“ zverila sa v minulosti v týždenníku Téma Červená.
Sama však po emigrácii manžela nezostala. Zamilovala se do manažéra najväčších svetových orchestrov. „Bol to nádherný vzťah,“ netajila sa Soňa, ktorá s priateľom prežila 30 rokov až do jeho smrti. Práve v tomto vzťahu chcela mať Červená dieťa. Ibaže láska k divadlu zatarasila jej jedinú možnosť stať sa matkou. „Povedala som si, že dieťa chcem a odídem z divadla. Ale ešte som chcela splniť zmluvu v opere v San Francisku a odletela som tam. Lenže tehotná nemá lietať a ja som potratila,“ citoval slová opernej speváčky web ahaonline.cz. Potom už nikdy viac neotehotnela a do konca života sa jej nesplnil sen o veľkej rodine.
Soňa bola nesmierne úspešnou umelkyňou a svoj talent predvádzala do úctyhodného veku. Celkovo odspievala viac ako ako 110 operných úloh. Diváci si Soňu Červenú môžu pamätať z filmu Poslední mohykan, ako Káču z Divotvorného klobouku alebo z populárnej komédie Pupendo. Sona Červená zomrela 7. mája 2023 v jednej z pražských nemocníc, kde bola dlhšie obdobie hospitalizovaná.