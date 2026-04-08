Iveta Bartošová by slávila 60 rokov: Šokujúce slová mamy o jej alkoholizme!

PRAHA – Nezabudnuteľná Iveta Bartošová patrila k hviezdam českej hudby. Trikrát získala Zlatého Slávika, účinkovala v muzikáloch a zahrala si aj vo filme. Jej život bol umelecky aj ľudsky turbulentný, skončil však predčasne a tragicky.
Iveta Bartošová sa narodila 8. apríla 1966 v Čeladné v Moravskosliezskom kraji. Prvýkrát na seba upozornila už v roku 1983 v súťaži Mladá píseň v Jihlavě. Hudobného skladateľa Pavla Vaculíka, ktorý stál na začiatku i konci jej hudobnej dráhy, okamžite upútala krásnym zvonivým hlasom, nežnosťou a plachosťou. „Mala sladkých sedemnásť, tesne pred maturitou a sršala z nej radosť zo života a veľké odhodlanie pracovať na svojej speváckej kariére,“ povedal pre prima.cz.
Veľký zlom nastal v roku 1985, keď s Petrom Sepešim naspievala duet Knoflíky lásky. Bola to trefa do čierneho: „Nielenže spolu ladili svojimi hlasmi, ale vyžarovala z nich prirodzenosť a bezprostrednosť… okamžite si získali fanúšikov,“ dodal Vaculík. Ich spoločnú kariéru a tiež vzťah, o ktorom mnohí tvrdili, že bol skôr priateľský, však ukončila Petrova tragická autonehoda.
Pod Ivetin úspech sa okrem jej talentu a veľkej snahe výraznou mierou podpísal Ladislav Štaidl. S jeho orchestrom začala spolupracovať v roku 1987, keď už boli do seba zaľúbení. Žili spolu aj napriek tomu, že o 21 rokov starší Štaidl bol stále ženatý. Po desiatich rokoch sa im narodil syn Arthur. Ich život vyzeral ako rozprávka a ku šťastiu jej zdanlivo nič nechýbalo.