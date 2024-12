Lucie Vondráčková po vypadnutí zo StarDance: Stalo sa niečo, čo nik nečakal!

(Zdroj: Profimedia)

Lucie Vondráčková (44) má síce tanec v krvi, ale súťažná tanečná šou je dala poriadne zabrať. Do tancovania sa ale pustila s obrovskou vervou a o svojich tréningoch, ktoré boli zo začiatku doslova peklom, veľmi svedomito informovala aj na sociálnych sieťach. „Nevedela som, že ma to raz stretne. Len sa to nevolá Dirty Dancing, ale StarDance“, narážala na hlavnú hrdinku kultového tanečného filmu. Lucie rovnako ako Bejby trénovala tanečné kroky na schodoch a keď sa jej nedarilo, zúrila rovnako ako ona.

V súťaži sa jej však darilo dobre a pretancovala sa až do ôsmeho kola. Tam však prišiel koniec. Vypadnutie v ôsmom kole Lucie akoby tušila. A keď moderátor Marek Eben hneď na začiatku vyraďovania poznamenal, že ide o prekvapivé mená, bolo jej vraj všetko jasné. „Lukáš mi v tej chvíli stisol ruku a už sme sa s tým vopred zmierili,“ priznala Vondráčková pre blesk.cz. Jej koniec v StarDance bol pritom šokujúci najmä preto, že za svoj výkon získala od poroty tri desiatky a bodovo na tom bola veľmi dobre. Zmätení boli nakoniec aj samotní diváci.

Aj keď Luciu vypadnutie zamrzelo, hlásala úľavu. Po ôsmom kole sa už cítila byť unavená a vyčerpaná. „Päť mesiacov sme každý deň tancovali. A zrazu nič! Nemohla som zdvihnúť ani ruku, ani nohu... Tú únavu som tlačila pred sebou,“ citoval ju blesk.cz z televíznych rozhovorov. Jej nečakaný koniec v súťaži vraj uvítali aj jej synovia Matyáš (13) a Adam (9). „Jeden zo synov mi povedal – mami, vypadla si včas! Teraz už by to na teba bolo veľa…“ prezradila herečka reakciu synov, ktorých má z rozpadndutého manželstva s hokejistom Tomášom Plekancom.

V tej chvíli však netušila, že sa karta obráti a na tanečný parket sa vráti späť. Zo súťaže totiž kvôli zdravotným problémom musel odstúpiť spisovateľ Patrik Hartl. Isteže mu to bolo ľúto, ale verdikt a varovanie lekárov bolo jednoznačné. Prekonával totiž bolesť v pravom členku: „Opuch je spôsobený dlhodobou tanečnou námahou. Už nie som schopný ho roztancovať,“ vyjadril sa Patrik. „Po varovaní lekárov, že mi hrozí únavová zlomenina, som musel skrotiť svoju vášeň, prijať dočasné barle a racionálne odstúpiť,“ povedal pre super.cz a poďakoval svojej tanečnej partnerke i divákom.

Lucie sa teda vrátila do tréningového kolotoča: „Myslím, že nás osud má rád... ale nám to nič neuľahčuje. Tešíme sa na vás v sobotu,“ uviedla na sociálnej sieti. Ešte predtým však povedala, že v najbližšom kole chce s Lukášom Bartuňkom tancovať hlavne pre Patrika. „Trochu som sa už minulé kolo o Patrika bála, lebo bolo vidieť, že ide cez bolesť. Je to pre mňa hrdina parketu!“, povedala speváčka a herečka. Kto sa ale stane hrdinom celej tanečnej šou, je otázkou krátkej budúcnosti. O postup do finále už zabojujú iba štyri páry.