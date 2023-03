Český herec s úžasným hlasom: Bol gay... tajil to celý život

PRAHA - Hoci mal herec Miroslav Moravec syna, po jeho smrti sa ozval muž, ktorý tvrdil, že mali intímny vzťah. Tieto informácie sa už nedali overiť... No neskôr sa rovnako vyjadrila aj hercova blízka osoba. Dnes je to 14 rokov, čo podľahol rakovine vo veku 70 rokov. A až do smrti svoju homosexualitu tajil.

Miroslav Moravec sa narodil 6. januára 1939. V puberte ho otec chcel skrotiť tým, že ho poslal do ochotníckeho súboru a jemu sa to ohromne zapáčilo.

Na konzervatórium sa však nedostal, raz mu povedali, že nemá dostatočne divadelný hlas, inokedy mu vyčítali nedostatok talentu. Nakoniec sa stal hercom aj bez príslušného vzdelania a DAMU potom vyštudoval diaľkovo.

Postupne pôsobil na viacerých divadelných scénach, film ho využíval len okrajovo, o to viac sa presadil v dabingu. Účinkoval vo filmoch ako Kdyby tisíc klarinetů, Zítra vstanu a opařím se čajem, Princ a Večernice, Pozor, vizita!, Kamarád do deště, Byl jednou jeden polda, Václav.

Objavil sa aj v seriáloch Pan Tau, Návštěvníci, Dobrodružství kriminalistiky, Bylo nás pět či Četnické humoresky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: ČT

S manželkou mal syna Prokopa, s ktorým mali ale napäté vzťahy. Miroslav Moravec zomrel na rakovinu 29. marca 2009, len tri mesiace po 70. narodeninách. Po jeho smrti sa ozval homosexuálne orientovaný muž, ktorý sa označil za Moravcovho intímneho priateľa.

Tieto informácie viacerí prijali len s rezervou, neskôr však o hercovi prehovorila jeho blízka kamarátka a spolupracovníčka, dabingová režisérka Olga Walló. „Mirek mal celoživotný hendikep a keby urobil nejaký coming out a zmieril sa sám so sebou, tak... ale každý z nás asi mohol žiť lepšie, ako žil. Mirek bol gay, bolo to všeobecne známe, až na to, že ja som bola dosť hlúpa a trvalo mi to dlho. Ja si myslím, že byť gay je vlastnosť ako byť modrooký, ale on sám, on mal ctižiadosť byť chlapec z dobrej rodiny so všetkým okolo,” naznačila v relácii Českého rozhlasu, prečo o svojej orientácii nikdy verejne neprehovoril.